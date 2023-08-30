為製造業把脈 工信部會產業龍頭

中國工業和信息化部官方網站29日表示，工信部部長金壯龍28日主持召開製造業企業座談會，瞭解新能源汽車、鋰電池、光伏、生物醫藥、智能製造、新材料等行業發展情況。

這是工信部年內召開的第二次製造業企業座談會。此前，工信部于7月6日召開製造業企業座談會；7月7日召開專精特新中小企業圓桌會議。

中新社報導，金壯龍在28日的座談會上表示，工信部將進一步健全與製造業企業的常態化溝通交流機制，對企業反映的問題、提出的建議，加快推動解決。

金壯龍強調，用好政策空間，積極培育新興支柱產業；鼓勵引導製造業企業面向行業國際前沿做好技術、人才等要素準備；發揮龍頭企業的示範帶動作用，積極推進行業規則制定和自律體系建設。

廣汽集團、寧德時代、天合光能、北京海博思創、大連融科儲能、中國生物、三一集團、南京埃斯頓、吉利控股、巨化集團、中信泰富特鋼、徐工漢雲等12家企業負責人作了重點發言，介紹企業經營和市場供需情況，交流技術發展趨勢及帶來的機遇和挑戰，圍繞培育壯大發展新動能、促進工業經濟平穩增長等提出建議。

此前，在7月6日的製造業企業座談會上，金壯龍表示，新一屆政府成立後釋放出支持製造業特別是先進製造業發展的強烈信號。這場座談會上，來自電子、石化化工、鋼鐵、裝備製造、汽車、食品、輕工紡織等領域的10家重點企業負責人，圍繞穩定製造業投資、擴大消費及出口、加快布局新賽道、加強關鍵核心技術攻關、推進製造業高端化智能化綠色化發展等提出有時效性、現實性、針對性的意見建議。