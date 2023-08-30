雷蒙多：不尋求與陸經濟脫鉤

美國商務部長雷蒙多29日在北京分別與大陸國務院總理李強、副總理何立峰，以及大陸文化和旅遊部長胡和平會面。紐約時報報導，雷蒙多強調，雖然美國在保護國家安全方面永不妥協，但也永遠不會尋求與中國大陸經濟脫鉤。

何立峰表示，他已準備好與雷蒙多合作，並希望美國採取理性務實的政策。雷蒙多回應表示，美中經濟關係是全球最重要的雙邊關係之一，負責任地管理這種關係，對兩國乃至世界都至關重要。

雷蒙多29日下午會見李強，她告訴李強，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國大陸發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願與中方加強在AI、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

不過她在從北京到上海的高鐵上告訴隨行採訪的記者，美國企業向她抱怨，中國大陸變得「無法投資」，罰款、突襲搜查和其他行動，讓與中國大陸做生意變得風險太高。

路透報導，她提到美企對中國的看法，也是這趟行程中最直言不諱的發言。

她說：「我越來越常聽到美企說，中國無法投資，那邊風險太高了」。美企面臨的新挑戰包括沒有理由的天價罰款，修改後的反間諜法更不明確，在美國業界掀起震波，與突擊搜索公司，這些都是需要解決的新挑戰。

她表示，中國大陸「沒有給出理由」，就對美光採取行動，今年稍早美光產品在中國大陸銷售受限。美光一事正當程序有限，她因而提出此事。

雷蒙多為期四天的訪中行程預計30日結束，她是近三個月來第四位訪中的美國高官。美國近來正試圖在與大陸經濟不脫鉤的情況下，限制可能有軍事用途的專業知識出口，維護美國國家安全利益。