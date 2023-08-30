李強：中美經貿 互利共贏

中國大陸國務院總理李強29日在北京會見美國商務部長雷蒙多時指出，希望美中一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好，中美經貿關係本質是互利共贏。

雷蒙多28日先與大陸商務部長王文濤舉行會談後，宣布在兩國商務部間建立新的交流機制。她29日在北京一連會見李強、大陸副總理何立峰和文旅部長胡和平，接著她預計轉赴上海訪問。

大陸央視報導，李強會見雷蒙多時指出，去年大陸國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇里島會晤，達成一系列重要共識，為中美關係指明了方向。相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美相處的正確之道。希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。

何立峰會見雷蒙多時指出，雙方就落實中美元首重要共識及共同關心的經貿問題進行了「坦誠、務實、建設性的」討論。中方表達了對美方301關稅、對陸出口管制、雙向投資限制等措施的關切。中美雙方同意，應繼續保持溝通，支持兩國企業開展務實合作。