打造中國最高水平對外平台 海南自貿港擴大開放

海南多部門負責人28日在中共海南省委宣傳部「加快推動海南自貿港高質量發展」專題新聞發布會上表示，海南正探索對接國際高標準經貿規則，提昇對外連通水平，打造中國最高水平對外開放平台。

中新社報導，海南省商務廳副廳長李勰表示，海南自貿港穩步擴大制度型開放，加快落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）經貿規則。對標《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）開展先行先試，推動部分試點措施納入首批全島封關運作壓力測試清單，指導企業參加對接試點。

他還稱，海南自貿港將加快對接《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）規則，制定數字貿易發展規畫和實施方案，大力發展數字貿易。

為擴大對外開放，海南正在重點打造面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐，在洋浦建設西部陸海新通道國際航運樞紐。海南省交通運輸廳總工程師馬士傑說，目前海南國際航空市場開放工作正在推進，下一步將開通更多的中轉航線和直達航線。

中共儋州市委常委，洋浦經濟開發區工委副書記、管理委員會常務副主任任延新說，目前共有40艘國際船舶入籍「中國洋浦港」船籍港，未來將實施更加開放的國際船舶登記制度，重點加強與東盟在物流資源整合、海鐵聯運班列、國內外航線等方面有效銜接，合力打造服務東盟地區和西部陸海新通道沿線城市的國際國內雙向集採中心。

今年，海南實施「全球自由貿易港夥伴計劃」，拓展國際經貿合作形成更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放格局。中共海南省委外事工作委員會辦公室副主任曾曉明表示，海南已與韓國濟州國際自由城、馬來西亞巴生港自貿區等自貿區（港）開展交流合作，還將與更多自貿區（港）進一步探討建立夥伴關係。