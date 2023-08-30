30台青 分享大灣區創業生活

8月27日粵港澳台青年分享座談暨台青在灣區短視頻分享會，30名台灣青年、自媒體以及短視頻創作者抵達南沙創享灣與港台創業青年進行創業經驗與短視頻交流分享。

「我從小在廣州長大，老公則是在香港，也通過我留在這裡創業。」來自香港、薪傳時光公司副總經理楊嘉慧透過自身的「愛情故事」來體現在大灣區城市生活、創業的歷程。她表示，公司團隊是由廣州暨南大學台港澳同學們一起組建而成，以影視創作為主軸，在分享會上展示了公司得獎作品，與現場創作者進行交流。她介紹到，這幾年在大灣區創業發展，在廣州、澳門等地都設有分公司，「我們也希望有一天能有自己的品牌，為更多港澳台青年發聲，傳播我們獨特的魅力。」

在廣州從事珠寶直播帶貨的台灣青年陳威榕，在大灣區已經發展多年，擁有了自己的供應鏈以及加工工廠，今年開始經營自己的品牌，也接受品牌方的委託經營線上銷售；他在座談會中分享了創業經驗，「跨境電商在物流與供應鏈的需求最大，而大灣區能滿足這樣的產業條件，我們這個行業主要的幾個大型交易市場分別有，廣州荔灣廣場、廣州番禺珠寶鑲嵌工廠、深圳水貝交易市場以及肇慶四會翡翠市場，都坐落於大灣區的城市之中。」

「一座城市是由無數人建構而成，是由很多故事組成，因為不同的人匯聚於此，大灣區每座城市都有不一樣的特色。」來自台灣、五吉創意設計林昉柔於座談會上分享她在大灣區透過「聲音」追夢的故事。

自身為新媒體工作者的林昉柔，近年以音頻為主打造挖掘台商故事的節目，通過採訪在廣州、東莞、佛山等大灣區城市進行錄製，期間認識了許多台商前輩、台青會長與在地朋友累積經驗與資源，她認為先就業再創業是青年來此的基石。

據悉，30位台灣青年將進行為期七天六夜的大灣區短視頻拍攝行程，走訪廣州、東莞、深圳、港澳等地。本次座談會同時邀請了自媒體人蹭假日瑄瑄，分享台灣青年在大灣區各城市的短視頻，介紹像是深圳台商慢速壘球隊、深圳台青咖啡館、汕頭南澳島、汕頭牛肉火鍋等內容，展現台商、台青的生活故事。