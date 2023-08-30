宋濤：和平是兩岸經貿發展前提

中國大陸國台辦主任宋濤昨天在「2023台商台青走晉來」開幕式致詞時表示，今年上半年，台商投資大陸件數增加29.1％，實際使用台資金額同比增長13.7％。

宋濤同時強調，和平是發展的一切前提，合作是發展的基礎。兩岸經貿關係的健康發展，需要兩岸關係和平發展。「目前主導兩岸經濟合作和兩岸關係和平發展的最大傷害來自民進黨，他們大肆鼓吹台獨，阻撓兩岸交流合作，讓台海和平受到威脅。」

「2023台商台青走晉來」，昨天在山西太原舉行，400餘位台胞台商參與。宋濤呼籲，當前兩岸關係面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路，兩種前提的選擇。希望廣大台灣同胞把握歷史的大勢，堅守民族大義，旗幟鮮明地堅持體現「一個中國」原則的九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部事務干涉，推動兩岸關係和平發展行穩致遠。

宋濤表示，中國式現代化的主要特徵，是人口規模巨大，全體人民共同富裕，物質文明和精神文明相協調，人與自然和諧共生。走和平化的中國式現代化，創造了人類文明新形態，展現出現代化的新途徑。

中國式現代化全面推進經濟社會發展。上半年，中國大陸經濟增長達到了5.5％，保持向好態勢。大陸經濟韌性強，潛力大，活力堅定，推進高水平開放的方向不會改變，長期向好的基本面也不會改變。

他指出，隨著中國人整體邁入現代化，受益人口規模將超出現有所有發達國家人口，符合未來大眾的市場空間將更為廣闊。新的商機不斷湧現，產業完備和配套能力強的優勢，讓中國在全球產業鏈中的樞紐地位更加凸顯，這必將為推進兩岸經濟文化交流開闢廣闊的前景，為實現兩岸同胞心靈契合提供強大支撐。加強兩岸經貿合作，符合兩岸同胞共同利益，深化兩岸融合發展，是互利雙贏，造福兩岸同胞福祉的重要途徑。

國民黨副主席夏立言致詞表示，對於中國國民黨而言，山西最有價值的地方，在於歷史的意義和精神的傳承。抗戰時期，山西是國共合作共禦外敵的重要戰場，當年來台的山西人，現今在台灣大多發展的很好，不少人經常往返兩岸，成為雙方交流的基石和橋梁。台晉有著深厚的淵源，未來雙方的合作必定是愉快且美好。

山西省省長金湘軍指出，今年上半年，山西經濟轉型發展態勢強勁，山西有國家強大的產業鏈體系和廣闊的市場為依託，山西轉型發展步伐將進一步加快。產業結構將進一步優化、發展新動能將進一步的增長，發展方式、發展動能、發展質量將發生變化。

山西高度重視晉台交流合作，有許多惠台政策推動，過去二年新增台資企業73家，為歷史最多。2021年以來，開展了13場專題活動、2000人次台商台青朋友來晉考察，簽約項目16個。要發展、要交流，是兩岸同胞共同心聲，歡迎兩岸共同謀畫晉台合作新願景，攜手助力山西轉型發展。