北威論壇學者：若陸、台都無法加入經貿組織將是雙輸

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）效應開始發酵了嗎？北威國際集團董事總經理劉憶如29日在RCEP論壇示警，「台灣出口衰退比其他國家更嚴重」，原因就是沒有關稅優勢，而大陸及南韓兩國則受益最大。她呼籲，政府不可輕忽，要找出我國優勢。

北威國際集團29日舉辦以「RCEP台灣的挑戰」為題的論壇，北威國際集團董事總經理、台大財金系兼任教授劉憶如指出，台灣出口已連11黑，「經濟成長率今年恐無法保2」。她提到，雖然全世界出口今年都不好，但，世界平均成長率仍有3%，亞洲新興經濟體更有5%。她認為，台灣的經濟成長率低於其他國家，主因與RCEP脫離不了關係。

劉憶如表示，近來台灣在討論RCEP衝擊時，多主張台灣有加入ITA（資訊科技協定），多數資通訊產品享有零關稅，可以減輕出口傷害。但，整體來看今年上半主要出口產品全都面臨衰退危機，其中，除了ITA產品外，非ITA產品全都衰退嚴重，「顯然RCEP效應已經出來」。RCEP於2022年正式生效，在今年6月2日對東協10國和澳洲、中國、日本、韓國、紐西蘭等15個簽署國，完成生效程序。而台灣原在2019年對15個RCEP成員國的出口佔出口總額65.9%，但於去年已下滑至55.4%。

劉憶如提醒，RCEP中「中國、韓國因加入RCEP有關稅優勢」，受益最大，尤其「前者是台灣最大買家，後者是最大競爭對手」。目前RCEP上路不到2年，效應已經浮現，若再持續下去，在免關稅的情況下，對台灣的衝擊不容忽視。

劉憶如舉例，據今年7月財政部數據顯示，我國出口占比前兩高的為陸、港兩地及東協，出口「分別年減16.3％以及8.4％」，顯示明顯下滑。她強調，台灣出口為11黑，與大陸、東協買家下滑關聯很大，對台灣出口傷害很大。

劉憶如示警，除了RCEP，還有CPTPP、USMCA、與新金磚11國，「全世界都牽起手來，很多小圈圈的時候，台灣在哪裡」，她強調，「政府需儘速因應」，必須盡早思考突圍辦法。

而中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，台灣如今要加入RCEP，困難度極高，但不能放棄。且「要努力加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，心態也必須改變。他提到，兩岸應該有認知，任何國際經貿組織都不希望將「兩岸對抗」帶入該組織，若大陸、台灣都無法加入「將是雙輸」。