主政台商重鎮昆山市兩年 現任市委書記周偉擬任新職

江蘇省委組織部28日晚間發布一批省管領導幹部就職前公示。其中，昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記周偉，準備任設區市委常委，意味周偉可能將有新的職務調動。

公開資料顯示，周偉出生於1974年，蘇州張家港人，早年一直在「明星縣市」張家港市工作，曾擔任張家港團市委書記，張家港市南豐鎮鎮長，鎮黨委書記等職務。而南豐鎮轄下有著「華夏第一鋼村」之稱、也是全國「明星村」的永聯村。

此後，周偉歷任張家港保稅區黨工委委員、管委會副主任，張家港市委常委等職，後調蘇州工作，任蘇州市政府副秘書長。

2015年4月，周偉出任昆山市委常委、組織部部長，不到一年後又離開昆山，任蘇州市經信委（現蘇州市工信局）主任；2018年8月，周偉轉任蘇州市政府秘書長，2021年9月升任昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記，主政中國大陸「最強縣級市」。

昆山市緊鄰上海，2022年完成地區生產總值人民幣5,006億元，是大陸經濟總量最高的縣級市。昆山也是台商投資的製造重鎮，截至去年底，台資累計在昆山共有5,796個項目，近700億美元（約新台幣2.1兆元）投資總額，台灣百大企業赴昆山投資布局超過七成。

從過往歷史來看，歷任昆山市委書記也多能獲得提拔，比如南通市委書記吳新明、無錫市委書記杜小剛、河北省委常委、雄安新區黨工委書記張國華、遼寧省人大常委會副主任張雷等人，早年都曾擔任過昆山市委書記一職。

據大陸行政劃分，「設區市」意指設立市轄區的市，根據地級市的行政地位，為市轄區的上級。