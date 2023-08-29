快訊

直播／蘇拉颱風陸警發布！台東恆春半島首當其衝 氣象局最新說明

鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

蔡總統出訪非洲史瓦帝尼 隨行4立委名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主政台商重鎮昆山市兩年 現任市委書記周偉擬任新職

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記周偉，準備任設區市委常委，意味周偉可能將有新的職務調動。（圖／取自澎湃新聞）
昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記周偉，準備任設區市委常委，意味周偉可能將有新的職務調動。（圖／取自澎湃新聞）

江蘇省委組織部28日晚間發布一批省管領導幹部就職前公示。其中，昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記周偉，準備任設區市委常委，意味周偉可能將有新的職務調動。

公開資料顯示，周偉出生於1974年，蘇州張家港人，早年一直在「明星縣市」張家港市工作，曾擔任張家港團市委書記，張家港市南豐鎮鎮長，鎮黨委書記等職務。而南豐鎮轄下有著「華夏第一鋼村」之稱、也是全國「明星村」的永聯村。

此後，周偉歷任張家港保稅區黨工委委員、管委會副主任，張家港市委常委等職，後調蘇州工作，任蘇州市政府副秘書長。

2015年4月，周偉出任昆山市委常委、組織部部長，不到一年後又離開昆山，任蘇州市經信委（現蘇州市工信局）主任；2018年8月，周偉轉任蘇州市政府秘書長，2021年9月升任昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記，主政中國大陸「最強縣級市」。

昆山市緊鄰上海，2022年完成地區生產總值人民幣5,006億元，是大陸經濟總量最高的縣級市。昆山也是台商投資的製造重鎮，截至去年底，台資累計在昆山共有5,796個項目，近700億美元（約新台幣2.1兆元）投資總額，台灣百大企業赴昆山投資布局超過七成。

從過往歷史來看，歷任昆山市委書記也多能獲得提拔，比如南通市委書記吳新明、無錫市委書記杜小剛、河北省委常委、雄安新區黨工委書記張國華、遼寧省人大常委會副主任張雷等人，早年都曾擔任過昆山市委書記一職。

據大陸行政劃分，「設區市」意指設立市轄區的市，根據地級市的行政地位，為市轄區的上級。

黨工 主任

延伸閱讀

包頭新目標 建設兩個稀土基地

遭女黨工控性騷又反同 總統府前資政顏志發告誹謗又撤告

台材料科學學會 攜昆山創新

北市文山區擬興建陸橋直達新店 節省20分鐘路程

相關新聞

拆地方債地雷 陸國務院：制定化債方案 中央財政將助力

大陸地方債務問題嚴重，十四屆全國人大常委會第五次會議28日審議《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》指出，要制定實施一...

中國學者省思監管過多：致使民企信心缺失

上海財經大學高等研究院特聘教授田國強撰文省思中國經濟現況，指出政府監管和政策變化，使得企業對良好營商環境及政策環境產生信...

主政台商重鎮昆山市兩年 現任市委書記周偉擬任新職

江蘇省委組織部28日晚間發布一批省管領導幹部就職前公示。其中，昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記周偉，準備任設區...

外媒：蘋果製造商或將30%-50%產能移出中國 印度、越南已成新中心

集微網消息，據彭博社報導，長期以來，中國一直是蘋果備受推崇的供應鏈的核心，該公司約80%的製造合作夥伴在中國都有業務。但隨著中美競爭格局變化，蘋果供應鏈正在轉移，新的生產基地正在改變蘋果設備的製造方式

大家都猜錯！華為Mate 60 Pro開售支持衛星通話、接入盤古AI大模型

華為官方今（29）日宣布，華為Mate系列手機累計發貨達到1億支，為此，華為於今天12時08分推出「HUAWEI Mat...

中美商務部長會談 陸媒評價 ：比預期好

美國商務部長雷蒙多訪中，並在28日與大陸商務部長王文濤進行會談。美國媒體對於雷蒙多此行評價高，認為有助於穩定美中經濟關係...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦