大家都猜錯！華為Mate 60 Pro開售支持衛星通話、接入盤古AI大模型

華為官方今（29）日宣布，華為Mate系列手機累計發貨達到1億支，為此，華為於今天12時08分推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」，讓部分消費者提前體驗。

華為Mate 60系列原計劃於9月中下旬舉行的秋季新品發布會上正式登場，外媒報導蘋果很可能也會在 9 月 12 日發表 iPhone 15，在外界廣為流傳華為Mate 60將與蘋果新機面對面同步發表那麼久後，華為官方居然玩起了不經發布直接開售，也讓市場感到幾分驚奇。

中國證券網報導指出，在華為商城已可以看到，華為Mate 60 pro手機已上架，售價人民幣6,999元，提供雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色供選擇。

據介紹，華為在衛星通信領域再次突破。Mate 60 Pro成為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

AI隔空操控、智感支付、注視不屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回歸。同時，接入盤古人工智慧大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。