快訊

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大家都猜錯！華為Mate 60 Pro開售支持衛星通話、接入盤古AI大模型

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
華為於今天12時08分推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」，讓部分消費者提前體驗。(華為商城)
華為於今天12時08分推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」，讓部分消費者提前體驗。(華為商城)

華為官方今（29）日宣布，華為Mate系列手機累計發貨達到1億支，為此，華為於今天12時08分推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」，讓部分消費者提前體驗。

華為Mate 60系列原計劃於9月中下旬舉行的秋季新品發布會上正式登場，外媒報導蘋果很可能也會在 9 月 12 日發表 iPhone 15，在外界廣為流傳華為Mate 60將與蘋果新機面對面同步發表那麼久後，華為官方居然玩起了不經發布直接開售，也讓市場感到幾分驚奇。

中國證券網報導指出，在華為商城已可以看到，華為Mate 60 pro手機已上架，售價人民幣6,999元，提供雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色供選擇。

據介紹，華為在衛星通信領域再次突破。Mate 60 Pro成為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

AI隔空操控、智感支付、注視不屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回歸。同時，接入盤古人工智慧大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。

人民幣 華為 手機

延伸閱讀

聯發科合作是德驗證 NTN 技術 強化 5G 連接功能

分析師郭明錤：潛望式鏡頭是新 iPhone 大賣點 大立光是主要嬴家

商業興觀點／布局低軌衛星 打造太空創育生態系

搶奪蘋果中國市場！消息人士曝華為計劃推三折疊手機 面臨七大挑戰

相關新聞

大家都猜錯！華為Mate 60 Pro開售支持衛星通話、接入盤古AI大模型

華為官方今（29）日宣布，華為Mate系列手機累計發貨達到1億支，為此，華為於今天12時08分推出「HUAWEI Mat...

外媒：蘋果製造商或將30%-50%產能移出中國 印度、越南已成新中心

集微網消息，據彭博社報導，長期以來，中國一直是蘋果備受推崇的供應鏈的核心，該公司約80%的製造合作夥伴在中國都有業務。但隨著中美競爭格局變化，蘋果供應鏈正在轉移，新的生產基地正在改變蘋果設備的製造方式

中美商務部長會談 陸媒評價 ：比預期好

美國商務部長雷蒙多訪中，並在28日與大陸商務部長王文濤進行會談。美國媒體對於雷蒙多此行評價高，認為有助於穩定美中經濟關係...

貿易壁壘調查再過招／大陸指控台灣不公平貿易 將成參與CPTTP絆腳石？

從宣布對台灣採取貿易壁壘（貿易障礙）調查開始，中國大陸就做好準備，要讓全世界都知道，台灣限制2,455項大陸產品進口，是一項不公平貿易的行為，目標直指兩岸正在申請加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。

貿易壁壘調查再過招／大陸指台灣初步違反世貿規則 調查過程2疑點 我工具機恐成報復箭靶

中國大陸商務部17日宣稱，4月12日啟動對台貿易壁壘調查後，初步顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則。

陸客訪美有譜了？雷蒙多上午會見陸文旅部長

據央視新聞報導，大陸文化和旅遊部（簡稱「文旅部」）部長胡和平29日上午在北京會見美國商務部長雷蒙多。雷蒙多這項拜會行程，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦