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陸官媒：資金面階段性趨緊 降準或加快提上日程

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
鑒於當前資金面階段性收斂，機構分析，人行降準或將加快提上日程。 （中通社）
鑒於當前資金面階段性收斂，機構分析，人行降準或將加快提上日程。 （中通社）

大陸官媒《中國證券報》引述專家說法稱，為保持流動性合理充裕，預計大陸央行將綜合運用多種政策工具，合理適度供給流動性，或加快降準。

一些分析人士認為，時序進入9月，預計仍難以避免地方債發行繳款的影響，加上考慮到季末、節假日、信貸投放等因素，客觀存在資金面需求或成為降準適時落地的催化劑。

中銀證券首席宏觀分析師朱啟兵表示，預計降準這一總量型政策會很快提上日程，降準仍有空間，其他流動性工具也將發力。

民生銀行首席經濟學家溫彬稱，降準可向銀行體系釋放大量長期限、低成本資金，並強化貨幣政策與財政政策協同，預計第4季將實施一次全面降準。與此同時，年內繼續降息的可能性不能排除，而引導銀行存款利率繼續下降的概率更大。

事實上，人行連續多日通過公開操作對市場投放資金維護短期流動性。29日開展人民幣3,850億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％，單日淨投放人民幣2,740億元，較上日稍降。分析認為，人行此舉是為了持續鬆綁8月下旬以來資金面趨緊的局面，並持續穩定市場。

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳預計，人行會繼續通過較大規模逆回購操作給市場「補水」。考慮到當前管理部門更加注重穩定市場流動性，估計月底前資金面進一步收緊的可能性不大。

人民幣 地方債

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