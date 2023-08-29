廣州科技力 輻射大灣區
廣州市社會科學院、社會科學文獻出版社25日在廣州聯合發布「廣州藍皮書：廣州創新型城市發展報告（2023）」指出，廣州科技輻射功能強勁，在粵港澳大灣區國際科技創新中心和綜合性國家科學中心建設中發揮引領作用。
中新社報導，藍皮書從資源集聚、創新策源、科技輻射三大層面構建了大灣區國際科技創新中心指標體系。經測算，大灣區科技創新總指數從2016年的0.882增長到2021年的2.144，年均增長19.44%，科技創新態勢良好。
藍皮書顯示，2016年至2021年，廣州科技輻射分指數發展勢頭良好，對其他城市的領先優勢還有進一步擴大的趨勢。藍皮書建議，廣州要不斷夯實「領頭羊」地位，主導構建大灣區基礎研究合作網絡，加快謀畫基礎學科研究中心；要發揮「鏈長制」的重要作用，推動關鍵核心技術攻關，加強未來產業布局；要集聚培育潛力企業，高水平建設企業技術創新平台，提升企業技術創新能力。
同時，廣州要持續深化與深圳、香港、佛山等城市的合作，探索飛地經濟發展模式，進一步增強輻射功能。
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