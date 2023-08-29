廣交會爭金獎 冠軍企業掏「拳頭」

廣交會新聞中心25日公布2023年廣交會設計創新獎（簡稱CF獎）終評情況。據介紹，近150件產品在2000多件候選產品中脫穎而出，獲得金、銀、銅獎，其中1件產品獲至尊金獎。

中新社報導，依託「中國第一展」廣交會，CF獎創辦於2013年。與其他設計獎項相比，CF獎更強調產品設計的商業應用和創新成果的市場轉化，積極推動各國企業設計全球共享。

數據顯示，2023CF獎評選共有來自1288家單位的2284件產品參評，參評企業和產品數量均創歷史新高，眾多行業龍頭企業、國家級工業設計中心、專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業紛紛拿出「拳頭」產品。參評產品涉及7大類別，包括電子家電類、建材家裝類、工業製造類、家具消費類、五金工具類、時尚生活類和健康休閒類。

參評產品亮點頗多，比如一款低位照明桌燈，利用光線的二次反射，在有限高度（23厘米）下的光照範圍有0.5平方米，外形上突破了傳統台燈配置燈臂以及沉重底盤的設計，燈身符合抓握習慣，並可輕鬆移至不同場景。

來自中國、美國、義大利、韓國、印尼的10位專家參與終評，他們的從業領域涵蓋工業設計、質量檢測、市場採購等。據悉，2023CF獎頒獎儀式將在第134屆廣交會上舉辦。