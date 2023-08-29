快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

新聞幕後／侯友宜與郭台銘前天見過面 預計周三咖啡會

廣交會爭金獎 冠軍企業掏「拳頭」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣交會新聞中心25日公布2023年廣交會設計創新獎（簡稱CF獎）終評情況。據介紹，近150件產品在2000多件候選產品中脫穎而出，獲得金、銀、銅獎，其中1件產品獲至尊金獎。

中新社報導，依託「中國第一展」廣交會，CF獎創辦於2013年。與其他設計獎項相比，CF獎更強調產品設計的商業應用和創新成果的市場轉化，積極推動各國企業設計全球共享。 　　

數據顯示，2023CF獎評選共有來自1288家單位的2284件產品參評，參評企業和產品數量均創歷史新高，眾多行業龍頭企業、國家級工業設計中心、專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業紛紛拿出「拳頭」產品。參評產品涉及7大類別，包括電子家電類、建材家裝類、工業製造類、家具消費類、五金工具類、時尚生活類和健康休閒類。

參評產品亮點頗多，比如一款低位照明桌燈，利用光線的二次反射，在有限高度（23厘米）下的光照範圍有0.5平方米，外形上突破了傳統台燈配置燈臂以及沉重底盤的設計，燈身符合抓握習慣，並可輕鬆移至不同場景。

來自中國、美國、義大利、韓國、印尼的10位專家參與終評，他們的從業領域涵蓋工業設計、質量檢測、市場採購等。據悉，2023CF獎頒獎儀式將在第134屆廣交會上舉辦。

3C 義大利

延伸閱讀

侯友宜質疑補助台電 經濟部：否則電價至少漲5成

0050、00850、00923怎麼選？ 她整理出三代「市值型ETF」比較表

美貿易代表戴琪 示警陸稀土壟斷危機

大陸工業利潤 降幅縮小

相關新聞

減稅救市 陸股漲勢不夠力

大陸證券交易印花稅減半徵收等利多激勵，陸股三大指數開高大漲5%，但午盤過後漲幅收斂，滬指收盤僅漲1.13%，深成指漲1....

陸新招救房市 一線城認房不認貸

8月25日，中國房地產市場迎來多項重磅利好政策。中國住房和城鄉建設部等三部門聯合印發的「關於優化個人住房貸款中住房套數認...

載客15萬人次 長沙自動駕駛增設7站點

8月25日，湖南長沙Robotaxi自動駕駛出行服務在湘江新區大王山旅遊度假區增設七個站點，商業運營範圍實現擴容。長沙作...

戈壁蓋光伏海 風沙變少羊變多

青海省海南藏族自治州共和縣以西的地區曾一度被廣闊的戈壁沙漠所覆蓋，長期受到風沙困擾。這裡平均海拔約2920米，白天陽光普...

小鵬買滴滴智能車業務

大陸造車新勢力小鵬汽車與叫車平台滴滴共同宣布，將以港幣58.3億元（約新台幣237億元）收購滴滴智能汽車開發業務資產，並...

吸投資 發改委：加速石化建設項目

中國工業和信息化部日前舉行原材料行業穩增長新聞發佈會，國家發展和改革委員會產業發展司副司長曹傳貞會上表示，要加快推動重大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦