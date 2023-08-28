傳商湯科技多部門啓動裁員 最高幅度達15%賠償N+2

集微網消息，據財新報道，近日，多名商湯科技在職和離職員工透露，公司新一輪裁員潮到來，涉及多個部門，最快要求一周內離職。

幾名商湯科技員工表示，此次裁員幅度較大。一名智慧城市與商業事業群（SCG）員工表示，他所在的部門裁員約10%至15%；SCG下屬的質量中心解散，產品質量檢驗的任務被分配到各組。另一名SCG員工表示，一些產品不管是否盈利，都轉為維護狀態，不做新版本。一名智能產業研究院員工稱，該研究院這輪按照約10%的比例裁員。

上述員工稱，此次裁員的賠償金標準為「N (每年工齡補償一個月工資) +2」，外加繳付9月社保，部分合同到期不續約員工及應屆生，賠償金為「N+1」。

對於裁員的消息，商湯科技表示，公司根據市場環境變化和自身發展狀況進行相應的戰略調整，並對組織和人才結構進行優化以更好地滿足業務發展需要。對於裁員比例，商湯科技回應，此次調整根據各部門情況處理，會持續引進關鍵人才和優秀畢業生。

據悉，商湯科技3月份發佈的財報顯示，該公司2022年總收入為人民幣38.09億元，同比下降19%，毛利潤為人民幣25.42億元，毛利率為66.8%，虧損淨額為人民幣60.93億元，經調整虧損淨額為人民幣47.36億元。商湯科技當時指出，公司在大裝置和高性能計算、計算機視覺、AI內容生成、AI芯片與硬件加速等核心技術上實現了突破。

另外，軟銀集團在7月31日以平均每股1.7919港元的價格出售了1490萬股商湯科技H股，持股比例從13.04%降至12.99%。