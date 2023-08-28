陸A股三大指數周一全數收紅 地產類股漲幅居前

受證券交易印花稅減半徵收等利多激勵，28日陸股三大指數高開，但隨後長福收斂。截至收盤，滬指漲1.13%，深成指漲1.01%，創業板漲0.96%，科創50指數漲1.13%。滬深兩市逾3,400檔個股上漲，成交額達人民幣1.12兆元。北向資金全日淨賣出82.47億元，其中滬股通淨賣出42.83億元，深股通淨賣出39.65億元。

財聯社指出，行情雖然開高走低，但由於大陸證監會27日公布IPO和再融資要求時，特別放寬對地產企業的融資限制，也就是「房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制」，這也被不少機構解讀為另一波利好，直接地刺激了房地產類股周的表現。

消息激勵中資地產股漲幅居前，相關指數漲幅超過4.5%，其中，中南建設、華遠地產、天房發展、榮盛發展、南山控股、金科股份、京能置業、珠江股份的漲幅都超過10%。

28日港股三大指數同樣高開後震盪回落，截至收盤，恆生指數漲0.97%，報18,130.74點，恆生科技指數漲1.69%，國企指數漲1.15%。盤面上，科網股普遍走高，網易漲超過3%，美團、快手漲近2%，騰訊、阿里巴巴漲超過1%。大陸造車新勢力也集體上揚，小鵬漲近11%。

值得注意的是，地產股走勢分化，28日為恒大停牌17個月後再次恢復交易，期復牌首日收盤大跌近8成。消息面上，恒大公布2023年中期業績，收入為人民幣1,281.81億元，年比增長43.57%。當中公司股東應佔虧損330.12億元，年比收窄50.25%。另，恒大28日在港交所公告，協議安排會議將延期29天至9月26日舉行。

財聯社報導引述開源證券非銀首席高超認為，印花稅減半釋放強力頂層信號，歷史印花稅調整對股市影響顯著，活躍資本市場政策進入跨部委合作新階段，後續政策深度和力度值得期待。

澎湃新聞則報導，平安證券研報指出，政策共振發力將扭轉市場頹勢，A股可望迎來觸底回升，建議圍繞基本面受益（地產／非銀），分紅溢價抬升（銀行／能源）、減持限制受益（科創板／成長TMT）等三大方面布局。

據東吳證券分析，從「活躍資本市場，提振投資者信心」開始，大陸監管部門近期積極作為，推出一批建設性的措施，包括轉融資利率的優化、結算備付金比例下調、證券交易經手費下調、階段性收緊IPO節奏、降低融資融券保證金比例、規範股東減持行為等，這一系列政策都在邊際上改善了市場交易活躍度。

東吳證券認為，監管機關同時也在廣泛徵求活躍資本市場意見，政策的持續性已逐步印證。因此，「有理由相信當前仍處於政策窗口期的初期，未來圍繞投資端、融資端、交易端的改革力度仍然值得期待」。