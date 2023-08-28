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陸外交部：30日起入境無需再提前檢測新冠病毒

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國外交部發言人汪文斌28日於例行記者會上宣布，「自8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸（PCR）或抗原檢測（快篩）」。 (中新社)
中國外交部發言人汪文斌28日於例行記者會上宣布，「自8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸（PCR）或抗原檢測（快篩）」。 (中新社)

大陸終於正式放開對新冠疫情的最後一項規定，大陸外交部今天宣布，自8月30日起，入境大陸的旅客不再需要於入境前進行新冠病毒篩檢。

據大陸發言人汪文斌28日於例行記者會上宣布，「自8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸（PCR）或抗原檢測（快篩）」。此前，入境大陸已不要求入境旅客登機前進行核酸檢測證明，只需要有48小時內作的抗原檢測（個人使用的快篩）的結果即可。此為大陸放棄清零政策後，針對進一步放開旅行限制而採取的措施。

事實上，大陸中央自去年12月開始，鬆綁對新冠疫情原本嚴苛的動態清零封控，至今已有半年之久。

消息一出，不少大陸網友在微博上表示，「啥？原來這麼久還沒取消嗎？北韓前天都取消了」，「我以為是2022的新聞」。還有人開玩笑說，「現在不查核酸，要查核輻射了」。

對此，有分析認為，北京此舉或是進一步促進國際商務旅行與觀光旅行的最新措施。而大陸文旅部於10日宣布，即日起，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、韓國、美國、英國、德國、澳洲等，共計78國。不少大陸旅客已經準備安排「十一長假」假期相關行程。

疫情 快篩

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