證交稅減半徵收激勵 陸股三大股指數今集體高開

為提振低迷股市，大陸財政部、稅務總局27日公告，證券交易印花稅28日起減半徵收，稅率從0.1％降至0.05％。受此利多激勵，陸股三大指數28日集體高開，證券股更近乎全面漲停。上證指數開盤大漲5.06%，深證成指高開5.77%，創業板指高開6.96%。

28日恆生指數開盤同樣大漲3.13%，小鵬汽車、碧桂園漲幅逾14%，東方甄選漲超6%，快手漲超5%。

據上海澎湃新聞報導，證券交易印花稅是監管部門用來調控市場的一大工具。1990年至今，大陸股票交易印花稅已歷經多次變化，其中上調2次、下調7次。

報導稱，從歷史經驗來看，每次下調印花稅都一定程度刺激了A股市場活躍度。特別是2000年後的近4次調整，市場提振效果可謂立竿見影。

不過，報導也引述東吳國際的研究報告指出，2000年後市場對稅率下調反應較為迅速直接，短期內（一般為一至二周）政策具有提振市場信心的刺激效應，但中長期而言有效性並不顯著。報告稱，調整證券交易印花稅的主要政策目標是維繫證券市場宏觀穩定。

上海第一財經則引述業界看法指出，這次調降證交稅，體現北京當局對於活躍資本市場的堅定態度，釋放了重大積極政策訊號。降低證券交易印花稅稅率，將讓減稅讓利政策惠及廣大中小投資人。

上證指數上周失守3,100點，市場信心跌至新低點。大陸官媒證券時報昨日刊文喊話，呼籲投資人不要被「負面新聞」牽著鼻子走，並指陸股目前估值已低於2008年時的水準。