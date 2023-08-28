快訊

直播／郭台銘今宣布參選總統 選在總統府對面開記者會

傳郭台銘10點將宣布參選總統 副手人選點名「她」？

3個颱風共存！ 日本氣象廳宣布輕颱海葵今天上午8時生成

證交稅減半徵收激勵 陸股三大股指數今集體高開

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
受證交稅減半徵收激勵，陸股三大指數28日集體高開，證券股更近乎全線漲停。（中新社）
受證交稅減半徵收激勵，陸股三大指數28日集體高開，證券股更近乎全線漲停。（中新社）

為提振低迷股市，大陸財政部、稅務總局27日公告，證券交易印花稅28日起減半徵收，稅率從0.1％降至0.05％。受此利多激勵，陸股三大指數28日集體高開，證券股更近乎全面漲停。上證指數開盤大漲5.06%，深證成指高開5.77%，創業板指高開6.96%。

28日恆生指數開盤同樣大漲3.13%，小鵬汽車、碧桂園漲幅逾14%，東方甄選漲超6%，快手漲超5%。

據上海澎湃新聞報導，證券交易印花稅是監管部門用來調控市場的一大工具。1990年至今，大陸股票交易印花稅已歷經多次變化，其中上調2次、下調7次。

報導稱，從歷史經驗來看，每次下調印花稅都一定程度刺激了A股市場活躍度。特別是2000年後的近4次調整，市場提振效果可謂立竿見影。

不過，報導也引述東吳國際的研究報告指出，2000年後市場對稅率下調反應較為迅速直接，短期內（一般為一至二周）政策具有提振市場信心的刺激效應，但中長期而言有效性並不顯著。報告稱，調整證券交易印花稅的主要政策目標是維繫證券市場宏觀穩定。

上海第一財經則引述業界看法指出，這次調降證交稅，體現北京當局對於活躍資本市場的堅定態度，釋放了重大積極政策訊號。降低證券交易印花稅稅率，將讓減稅讓利政策惠及廣大中小投資人。

上證指數上周失守3,100點，市場信心跌至新低點。大陸官媒證券時報昨日刊文喊話，呼籲投資人不要被「負面新聞」牽著鼻子走，並指陸股目前估值已低於2008年時的水準。

延伸閱讀

8/28【早晨財經速解讀】鮑爾先鷹後鴿 AI抵得過高利率?上證再破底 陸交易稅減半刺激

本周開盤前 五件國際事不可不知

大陸出招救市 證交稅砍半

陸景氣疲態…如同金融海嘯

相關新聞

證交稅減半徵收激勵 陸股三大股指數今集體高開

為提振低迷股市，大陸財政部、稅務總局27日公告，證券交易印花稅28日起減半徵收，稅率從0.1％降至0.05％。受此利多激...

中國恒大停牌17個月後今恢復交易 價暴跌逾86%

深陷債務危機的大陸大型地產公司中國恒大在停牌17個月後，今日正式恢復交易，但一開盤股價就暴跌逾86%，來到港幣0.220...

大陸出招救市 證交稅砍半

為活躍資本市場與提振投資者信心，大陸證監會、財政部等部門昨（27）日宣布一系列搶救A股政策「組合拳」，包括證券交易印花稅...

陸景氣疲態…如同金融海嘯

大陸證監會宣布調降證券交易印花稅，距離上次降稅已是15年前的事，當時發生全球金融海嘯導致大陸A股大跌，經濟不景氣的情況跟...

美商務部長訪中 聚焦半導體

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）27日晚間抵達北京，此行是雷蒙多首次訪陸，將尋求與中國大陸在半導體與人工...

美貿易代表戴琪 示警陸稀土壟斷危機

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）26日接受CNBC專訪表示，中國大陸主宰用於電動車馬達等高科技產品的稀土金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦