中國－東北亞博覽會 多國專場精準合作

兩米長的會談桌旁坐滿了不同膚色的客商，前來參加2023德奧企業吉林行的德國引諾國際創新中心中國區首席執行官胡海洋和同事弗蘭克，一起向來賓介紹數位創新平台的勢，他們希望藉此機會找到新的合作夥伴。

中新社報導，同一時間，隔壁會場正在舉行俄羅斯商務日，來自俄羅斯濱海邊疆區、車裡雅賓斯克州等地的政商代表和中國企業家逐對交談，話題圍繞著能源、汽車、海產品等領域的合作。

以「共建東北亞，合作向未來」為主題的第十四屆中國—東北亞博覽會正在吉林長春舉行，俄羅斯、韓國、日本、德國及奧地利等多個國家，紛紛在展會期間舉辦或參加專場活動，以精準對接，推動精準合作。

2023德奧企業吉林行是本屆中國—東北亞博覽會期間舉辦的唯一面向德奧兩國的專項活動，來自德國、奧地利的約30家機構和企業負責人參會。

吉林省與德國、奧地利在汽車、冰雪旅遊等領域交流已久，也是本次對接洽談的主題。「我們計畫於今年冬季，在吉林通化舉辦奧地利冬季運動高峰論壇和滑雪賽。」奧地利駐大陸大使館商務副參讚尚曼恩提前「劇透」了他們的年底大戲。

參加俄羅斯商務日的濱海邊疆區副主席普羅科普丘克同樣信心滿滿。他向與會的380餘名政商代表介紹，該區正在籌建物流集散中心，以使符拉迪沃斯托克（海參崴）等港口發揮更大作用，最終將該區打造成為國際貨物運輸走廊。

吉林省副省長劉凱表示，該省將擴大對俄羅斯汽車出口，擴大煤炭、海產品等進口，擴大對俄羅斯跨境電商等貿易新業態的規模，挖掘液化氣、大豆、光電產品、醫藥產品等等新的貿易增長點。