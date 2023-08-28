糧食交易會 聚焦產品展銷

第五屆中國糧食交易大會26日在河南省鄭州市開幕，來自大陸全國約2600家企業參會。大會聚焦糧食產業高質量發展，支持鄉村振興和地方發展，著力提高糧食流通現代化水平。

新華社報導，據介紹，本屆大會由開幕式、優質糧油產品暨技術設備展覽會、產品和項目推介及簽約、糧食專場交易、同期活動等五部分組成。

「我們舉辦中國糧食交易大會的目的在於，一方面拓展產銷合作平台，強化糧食『產購儲加銷』協同保障，提高糧食產業鏈供應鏈韌性；另一方面活躍糧食市場，暢通流通循環，優化供給結構。」大陸國家糧食和物資儲備局黨組書記劉煥鑫說。

本屆大會的「重頭戲」是優質糧油產品展銷。從各地參展情況看，展銷會正在從「賣原糧」向「賣產品」轉變，從「大糧倉」向「大廚房」轉型，糧食產業鏈條加快向上下游延伸。

大陸第三屆全國脫貧地區優質特色糧油產品展銷會同期舉辦，把展區最佳位置留給22個省（區、市）的388個脫貧縣、786家企業，組織18場脫貧縣農副產品現場推介會，安排18場企業直播帶貨，努力打通消費幫扶產銷對接「最後一公里」。