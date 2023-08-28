世界機器人博覽會 驚豔北京

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
工作人員放飛能自主飛行的機器蝴蝶。圖／本報北京傳真
工作人員放飛能自主飛行的機器蝴蝶。圖／本報北京傳真

世界機器人博覽會近日在北京舉行，4.5萬平方公尺的展區裡，亮點紛呈，吸引觀眾前來體驗未來之旅。

「看！有兩隻藍色的大蝴蝶在飛！」兩隻藍色的仿生蝴蝶機器人正在會展上方翩翩起舞。展台工作人員伸出一隻手，蝴蝶機器人便撲棱著翅膀緩緩落在其掌心，十分靈動，讓觀眾真假難辨。工作人員介紹，這只蝴蝶機器人搭載了高度集成的機載電子設備，能夠精確且獨立地啟動翅膀，實現快速運動。同時，蝴蝶機器人還能靈巧躲過障礙物避免碰撞，其身上的攝像系統每秒會對所有飛行物體的精確位置進行160次測量，及時對飛行路徑進行更新。

在EX仿生機器人的展台前，觀眾圍了個水泄不通。展台工作人員介紹，仿生機器人面部機械結構和仿生皮膚結合，可以再現幾乎全部人類的微表情，並且機器人全身最多具有140多個自由度，擁有人類活動水平的靈巧雙手，具備手勢和抓握等功能。

在「智慧家居」場景下，寵物狗機器人、按摩機器人等功能性機器人的出現，讓觀眾感歎：「很實用！」兩隻後腿蹬地一躍，身子迅速向後騰空，穩穩落在展台上，這隻四足機器狗的拿手絕活—後空翻，引來觀眾陣陣驚呼。這只來自小米公司的機器狗技能滿點，據工作人員介紹，它不僅會快步走和連續後滾翻，還能通過AI進行自主學習，識別並完成人類的語音指令，成為「生活小助手」。

展區另一側，一位觀眾正趴在按摩床上，享受著機器人按摩師的周到服務。如今，經過多次迭代的按摩機器人與人工智能技術相結合，通過視覺掃描，它就能知道患者背部穴位的精准位置。

另外，在「街區場景」中，觀眾們還能品嘗到機器人製作的冰激淩和咖啡、從機器人手中接過紀念品、看機器人打掃清理路面……「機智」未來生活率先在世界機器人博覽會上變成了現實。

蝴蝶 按摩

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