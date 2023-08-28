成都車展 智能化成車企新攻略

從自動駕駛技術更新到人機交互升級，從消費電子與汽車行業融合到人工智能賦能……8月25日至9月3日在成都舉行的第二十六屆成都國際汽車展覽會（2023成都車展），儼然車企展示智能化成果的舞台。

中新社報導，當前，大陸汽車產業從以量取勝的上半場進入高質量發展的下半場。隨著產業變革下半場開啟，汽車智能化作為下半場的主攻方向之一，受到業界廣泛關注。

智能駕駛是汽車智能化的一大趨勢。雖然暫無車企推出成熟的L3級自動駕駛技術，但在今年的成都車展，L2+概念成了多部車型的賣點，多家汽車品牌在其新車型上搭載了智能上下匝道、自動超車、記憶泊車等功能。多名車企技術人員表示，未來的自動駕駛將不局限於封閉路段，將在更為複雜的路面進行人工智能參與的輔助駕駛。

同時，大語言模型的接入為人機交流創造了新的可能，成為汽車智能化又一個亮點。

據多名車企技術人員介紹說，許多車企自主研發或與百度、科大訊飛、華為等科技企業合作，將大語言模型接入汽車的人機交互系統，讓駕駛員與汽車的交流，不再是機械式的指令傳達，而是更加流暢和自然的對話。

汽車智能化趨勢中，軟體生態也逐漸成為車企構建差異化優勢的重要領域。「手機連接汽車以後，就是汽車的零部件。」星紀魅族集團董事長兼CEO沈子瑜在2023成都車展上的一場演講中表示，消費電子可為智能汽車賦能。出於對這一趨勢的看好，該公司研發了無界生態系統和智能座艙操作系統，希望能開拓消費電子與汽車行業融合發展的新方向。

2023成都車展現場，除了車企在各自展台秀肌肉，一場聚焦人工智能賦能汽車智能化的論壇同步舉行。「在汽車產業變革的下半場，技術革命將進入深水區，汽車智能化的水更是深不可測。」中國貿促會汽車行業分會會長王俠在參加2023中國汽車先鋒論壇時表示，汽車產業真正的智能化才剛剛開始，人工智能為汽車智能化帶來新的推動力。

人工智能及相關工具的出現，有助於汽車產業擁抱真正的智能。「智能化一定是靠數據的，必須有足夠多的樣本案例。以數據為核心的GPT、未來5G發展、V2X（車對外界的信息交換）對汽車智能駕駛非常重要。」在天風證券副總裁、研究所所長趙曉光看來，駕駛的高效率與安全性、舒適性同為汽車智能化的核心。

趙曉光還表示，推進汽車智能化之前，要明確智能化的目的，並以市場需求為導向。