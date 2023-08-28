數位加持 山西煤礦效率增
坐在辦公室的操作椅上，隔著電腦螢幕，就能控制幾百米外的大型採煤鑽機，深入地下1000米進行自動布孔、打孔、移鑽等作業……目前正在山西省太原市舉辦的第四屆晉陽湖．數字經濟展覽會上，一處鑽機無人值守展示區吸引了參觀者的目光。
新華社報導，「這樣的數位化操作平台，不僅實現了遠程操控作業，還具備反饋鑽機狀態、雷達檢測周邊環境、故障報警等功能。」中煤平朔集團有限公司工程師關璽章介紹說，設備全部推廣後，每班1人可操控3台鑽機，鑽機故障率可降低50%，維修成本降低65%，作業效率明顯提升。
近年來，在大陸能源大省山西，從5G入礦井、機器人巡檢，到礦用卡車無人駕駛、一鍵呼叫「網約車」等等，多種數位化、智能化場景在全省40餘座煤礦實現應用。
「將新一代信息技術與煤炭開發、運輸、倉儲、需求預測深度融合，建立以數位化為基礎、智能化賦能多層次網狀煤炭開發供應鏈，實現煤炭資源的安全、高效、穩定、柔性供給。」中國工程院院士王國法說。
數位化和智能化對傳統煤礦的加持，用科技來代替人工，對於提高生產效率、減少安全事故尤為重要。在晉陽湖．數字經濟發展峰會煤礦智能化發展論壇上，中國煤炭工業協會副會長劉峰介紹說，當前煤礦安全生產形勢明顯好轉，2022年大陸全國煤實現了重特大事故、死亡人數、百萬噸死亡率、事故總量四個大幅下降。
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