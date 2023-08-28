潮州研發預製菜 打造百億產業鏈

「為了讓更多人品嘗到各種潮州美食，我們開發推出一系列潮州預製菜。」中國烹飪大師、潮州菜烹飪技藝非遺傳承人鄒奇26日說。

中新社報導，鄒奇介紹了著名潮州傳統小吃菜頭丸預製菜：白蘿蔔潮州方言稱為菜頭，菜頭丸主要原料是白蘿蔔、粘米粉、麵粉、雞蛋、花生米等。通過研發，菜頭丸預製菜依舊保留了外脆裡嫩特點，並且價格非常親民。

潮州菜距今已有千年歷史，其文化底蘊深厚，選料考究、刀工精細、烹調方式多樣等特點享譽海內外。烹飪技藝列入大陸第五批國家級非物質文化遺產代表項目。

為推進潮州菜的傳承與發展，僑鄉廣東潮州市25日啟動2023年潮州菜正青春系列活動。活動包括潮州菜名廚培養行動、粵菜師傅青年精英賽等，並發布潮州菜大師預製菜研發成果，推出匯集72道風味潮州菜的「潮州菜烹飪與營養」菜譜。

「潮州菜十大名師」陳楚傑介紹梅子炆豬腳預製菜的製作。他說，豬腳膠原蛋白特別豐富，為了預製菜肉質鮮嫩，軟而不爛，這道菜通過高壓設備烹飪的。

作為中國食品名城和潮州菜之鄉的潮州市，目前預製菜全產業鏈產值超100億元（人民幣，下同），其中饒平縣沿海鎮為主的饒平水產預製菜產值約40億元。

潮州近年開展粵菜師傅技能培訓基地建設與送技下鄉培訓工程，在該市建立27個培訓基地，培訓超過1.2萬人次，用人才工程「烹」出潮州菜大產業。