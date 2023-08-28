潮州研發預製菜 打造百億產業鏈

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「為了讓更多人品嘗到各種潮州美食，我們開發推出一系列潮州預製菜。」中國烹飪大師、潮州菜烹飪技藝非遺傳承人鄒奇26日說。

中新社報導，鄒奇介紹了著名潮州傳統小吃菜頭丸預製菜：白蘿蔔潮州方言稱為菜頭，菜頭丸主要原料是白蘿蔔、粘米粉、麵粉、雞蛋、花生米等。通過研發，菜頭丸預製菜依舊保留了外脆裡嫩特點，並且價格非常親民。

潮州菜距今已有千年歷史，其文化底蘊深厚，選料考究、刀工精細、烹調方式多樣等特點享譽海內外。烹飪技藝列入大陸第五批國家級非物質文化遺產代表項目。

為推進潮州菜的傳承與發展，僑鄉廣東潮州市25日啟動2023年潮州菜正青春系列活動。活動包括潮州菜名廚培養行動、粵菜師傅青年精英賽等，並發布潮州菜大師預製菜研發成果，推出匯集72道風味潮州菜的「潮州菜烹飪與營養」菜譜。

「潮州菜十大名師」陳楚傑介紹梅子炆腳預製菜的製作。他說，豬腳膠原蛋白特別豐富，為了預製菜肉質鮮嫩，軟而不爛，這道菜通過高壓設備烹飪的。

作為中國食品名城和潮州菜之鄉的潮州市，目前預製菜全產業鏈產值超100億元（人民幣，下同），其中饒平縣沿海鎮為主的饒平水產預製菜產值約40億元。

潮州近年開展粵菜師傅技能培訓基地建設與送技下鄉培訓工程，在該市建立27個培訓基地，培訓超過1.2萬人次，用人才工程「烹」出潮州菜大產業。

廣東 遺產

延伸閱讀

屏東夏日狂歡祭1個半月湧150萬人次 今閉幕因雨取消

全國唯一潮州「警察廟」建廟20年 普度備逾7百包白米助弱勢

全台僅存潮州派廟宇 台南三山國王廟12月修復

南部山區雨勢不斷 大潮州地下水人工湖補助成效顯著

相關新聞

大陸工業利潤 降幅縮小

大陸國家統計局昨（27）日公布，今年1到7月，全國規模以上工業企業利潤約人民幣3.9兆元（約新台幣17兆元），年減15....

成都車展 智能化成車企新攻略

從自動駕駛技術更新到人機交互升級，從消費電子與汽車行業融合到人工智能賦能……8月25日至9月3日在成都舉行的第二十六屆成...

世界機器人博覽會 驚豔北京

世界機器人博覽會近日在北京舉行，4.5萬平方公尺的展區裡，亮點紛呈，吸引觀眾前來體驗未來之旅。

數位加持 山西煤礦效率增

坐在辦公室的操作椅上，隔著電腦螢幕，就能控制幾百米外的大型採煤鑽機，深入地下1000米進行自動布孔、打孔、移鑽等作業……...

糧食交易會 聚焦產品展銷

第五屆中國糧食交易大會26日在河南省鄭州市開幕，來自大陸全國約2600家企業參會。大會聚焦糧食產業高質量發展，支持鄉村振...

中國－東北亞博覽會 多國專場精準合作

兩米長的會談桌旁坐滿了不同膚色的客商，前來參加2023德奧企業吉林行的德國引諾國際創新中心中國區首席執行官胡海洋和同事弗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦