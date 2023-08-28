吸葡語系國家 橫琴成澳門科技業新重鎮

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局26日發布的數據表明，在橫琴註冊的澳資科技型企業近800家，橫琴已漸成澳門科創產業新重鎮。

新華社報導，去年10月，廣東省智能科學與技術研究院粵港澳腦智工程中心暨粵港澳大灣區腦智工程研究會在澳門成立，進一步推動橫琴加強與澳門在科技研發和成果轉移轉化方面開展交流合作。在橫琴的澳門科創企業中，有芯耀輝、光聯集團、普強時代、博維信息、納金科技等。越來越多澳門的科研力量成為促進橫琴科技創新產業發展的基石。

集成電路（積體電路）是琴澳合作的重點。澳門大學在橫琴設立了模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室分部。橫琴粵澳深度合作區還建立了首個「集成電路人才培訓基地」。去年發布的「橫琴粵澳深度合作區促進集成電路產業發展若干措施」，在支持澳門人才方面獎勵標準按照既定獎勵標準的1.5倍執行。借此，橫琴成為了承載澳門集成電路創新資源發展的重要平台。

吸引葡語系國家的科技企業入駐橫琴，是琴澳攜手的另一共同行動。不但共同組團赴海外招商，而且同往葡萄牙走訪當地具有代表性的科研機構、科技園區、孵化器及優質科創企業，推介橫琴和澳門的營商環境優勢，吸引更多企業落戶。