727億蓋平陸運河 促與東協貿易

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

走進平陸運河集團展廳，巨幅螢幕的「數字孿生運河」系統映入眼簾，工作人員打開系統，每個標段的施工情況清晰可見，數據均由現場監測設備實時回傳而來。

新華社報導，工程概算約727億元（人民幣，下同）的平陸運河項目，位於大陸南疆的廣西壯族自治區，始於南寧橫州市西津庫區平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮沿欽江進入北部灣，全長約134.2公里。

作為西部陸海新通道骨幹工程，平陸運河貫通西江幹流與北部灣國際樞紐海港，建成後將成為大陸西南地區運距最短、最經濟、最便捷的出海通道。

廣西有江臨海，但過去江海不能直接通航。去年8月28日，平陸運河正式開工建設，拉開了這個通江達海重大工程的建設序幕。

據介紹，運河全線按內河I級航道標準建設，可通航5000噸級船舶，工期52個月，計劃2026年底通航。

北部灣港是大陸西南地區面向東協經貿往來的便捷出海口，西部陸海新通道海鐵聯運班列常年往返於此，促進中國與東協的貿易。

隨著「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）生效實施，廣西北部灣港作為面向東協門戶港的優勢進一步強化，目前已開通至東協航線36條，基本覆蓋東南亞主要港口，還陸續新開多條集裝箱航線，大力促進與越南、日本、泰國等國的集裝箱班輪往來。

平陸運河還要成為一條活力經濟帶。運河經濟帶規劃核心區包括南寧、欽州、北海、防城港、貴港等5個市，聯動融合9個市。到2035年，規劃核心地區生產總值達到2.65兆元左右。

東協 航線

延伸閱讀

1367㎡、7673萬 今年杭城最貴新房賣出

陸沿邊自貿區 區域聯手創新

影／投資上億！台南運河招商投資興建3座碼頭 串聯遊河觀光

廣西開海節 饕客瘋海味

相關新聞

大陸工業利潤 降幅縮小

大陸國家統計局昨（27）日公布，今年1到7月，全國規模以上工業企業利潤約人民幣3.9兆元（約新台幣17兆元），年減15....

成都車展 智能化成車企新攻略

從自動駕駛技術更新到人機交互升級，從消費電子與汽車行業融合到人工智能賦能……8月25日至9月3日在成都舉行的第二十六屆成...

世界機器人博覽會 驚豔北京

世界機器人博覽會近日在北京舉行，4.5萬平方公尺的展區裡，亮點紛呈，吸引觀眾前來體驗未來之旅。

數位加持 山西煤礦效率增

坐在辦公室的操作椅上，隔著電腦螢幕，就能控制幾百米外的大型採煤鑽機，深入地下1000米進行自動布孔、打孔、移鑽等作業……...

糧食交易會 聚焦產品展銷

第五屆中國糧食交易大會26日在河南省鄭州市開幕，來自大陸全國約2600家企業參會。大會聚焦糧食產業高質量發展，支持鄉村振...

中國－東北亞博覽會 多國專場精準合作

兩米長的會談桌旁坐滿了不同膚色的客商，前來參加2023德奧企業吉林行的德國引諾國際創新中心中國區首席執行官胡海洋和同事弗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦