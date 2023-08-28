727億蓋平陸運河 促與東協貿易

走進平陸運河集團展廳，巨幅螢幕的「數字孿生運河」系統映入眼簾，工作人員打開系統，每個標段的施工情況清晰可見，數據均由現場監測設備實時回傳而來。

新華社報導，工程概算約727億元（人民幣，下同）的平陸運河項目，位於大陸南疆的廣西壯族自治區，始於南寧橫州市西津庫區平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮沿欽江進入北部灣，全長約134.2公里。

作為西部陸海新通道骨幹工程，平陸運河貫通西江幹流與北部灣國際樞紐海港，建成後將成為大陸西南地區運距最短、最經濟、最便捷的出海通道。

廣西有江臨海，但過去江海不能直接通航。去年8月28日，平陸運河正式開工建設，拉開了這個通江達海重大工程的建設序幕。

據介紹，運河全線按內河I級航道標準建設，可通航5000噸級船舶，工期52個月，計劃2026年底通航。

北部灣港是大陸西南地區面向東協經貿往來的便捷出海口，西部陸海新通道海鐵聯運班列常年往返於此，促進中國與東協的貿易。

隨著「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）生效實施，廣西北部灣港作為面向東協門戶港的優勢進一步強化，目前已開通至東協航線36條，基本覆蓋東南亞主要港口，還陸續新開多條集裝箱航線，大力促進與越南、日本、泰國等國的集裝箱班輪往來。

平陸運河還要成為一條活力經濟帶。運河經濟帶規劃核心區包括南寧、欽州、北海、防城港、貴港等5個市，聯動融合9個市。到2035年，規劃核心地區生產總值達到2.65兆元左右。