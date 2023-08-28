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兩岸微流行／陸現反向消費 更理性永續

聯合報／ 記者羅印冲
近期大陸興起「反向消費」，消費者越來越倡導節儉、綠色和可持續的購物方式。圖為旅客在海南海口的免稅店選購商品。（新華社）
近期大陸興起「反向消費」，消費者越來越倡導節儉、綠色和可持續的購物方式。圖為旅客在海南海口的免稅店選購商品。（新華社）

近期，「反向消費」話題登上大陸網路熱搜。有分析指出，反向消費開始流行，是對野性消費的拒絕，也是理性消費的回歸。陸媒解讀，新一代消費者越來越倡導節儉、綠色和可持續的購物方式，更注重購物的理性和價值。

一般來說，主流消費理念是一種看重品牌和價格的觀念，反向消費則是和主流消費理念不同的消費理念。

「一個LV包要存一年工資才買得上，現在替換成奈雪外賣袋，不但保溫還不用錢。」「一杯星巴克卅三元（人民幣），現在換成剩菜盲盒，可買三分限量版。」包括購買二手商品、使用共享服務、以租代買等的反向消費，使花小錢辦大事的快樂在年輕群體蔓延。

反向消費主打性價比和實用性，虎嗅網指出，年輕人不再是唯價格論，更不會高舉衝動消費的旗號，取而代之的是用各種折扣清單、省錢指南等來滿足自身。

反向消費還使不少折扣品牌翻紅，多個折扣零售品牌的用戶和交易額大漲，成為零售市場的黑馬。今年「六一八」期間，一家折扣零售平台女裝、男裝、箱包等核心品類的銷量成長兩成以上。

針對反向消費，網上也出現「是否為一種消費降級」的聲音。陸媒「36氪」指出，與其說是消費降級，不如說是消費者不再被消費主義綁架了；新一代消費者越來越倡導節儉、綠色和可持續的購物方式，不再盲目追求奢侈品和消費主義，而是更注重購物決策的理性和價值。

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