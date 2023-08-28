聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸微流行／陸現反向消費 更理性永續
近期，「反向消費」話題登上大陸網路熱搜。有分析指出，反向消費開始流行，是對野性消費的拒絕，也是理性消費的回歸。陸媒解讀，新一代消費者越來越倡導節儉、綠色和可持續的購物方式，更注重購物的理性和價值。
一般來說，主流消費理念是一種看重品牌和價格的觀念，反向消費則是和主流消費理念不同的消費理念。
「一個LV包要存一年工資才買得上，現在替換成奈雪外賣袋，不但保溫還不用錢。」「一杯星巴克卅三元（人民幣），現在換成剩菜盲盒，可買三分限量版。」包括購買二手商品、使用共享服務、以租代買等的反向消費，使花小錢辦大事的快樂在年輕群體蔓延。
反向消費主打性價比和實用性，虎嗅網指出，年輕人不再是唯價格論，更不會高舉衝動消費的旗號，取而代之的是用各種折扣清單、省錢指南等來滿足自身。
反向消費還使不少折扣品牌翻紅，多個折扣零售品牌的用戶和交易額大漲，成為零售市場的黑馬。今年「六一八」期間，一家折扣零售平台女裝、男裝、箱包等核心品類的銷量成長兩成以上。
針對反向消費，網上也出現「是否為一種消費降級」的聲音。陸媒「36氪」指出，與其說是消費降級，不如說是消費者不再被消費主義綁架了；新一代消費者越來越倡導節儉、綠色和可持續的購物方式，不再盲目追求奢侈品和消費主義，而是更注重購物決策的理性和價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言