恒大上半年虧1,727億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

將在今（28）日復牌的中國恒大27日晚間在港交所公告今年上半年財務狀況，公告顯示，恒大截至今年6月30日，負債總額約人民幣2.39兆元（約新台幣10兆元），今年上半年虧損合計人民幣392.5億元（約新台幣1,727億元）。

恒大表示，未來公司將堅決承擔起自救化險的主體責任，紮實做好保交樓各項具體工作。並加快推動境外債重組工作，維護各類債權人長期利益。

恒大公告指出，今年上半年營收人民幣1,281.8億元，毛利人民幣98億元。期內經營性虧損人民幣173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）人民幣150.3億元，所得稅開支人民幣68.4億元。恒大透露各類欠款額度，其中借款人民幣6,247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項人民幣1兆565.7億元。

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