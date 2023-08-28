大陸工業利潤 降幅縮小

大陸國家統計局昨（27）日公布，今年1到7月，全國規模以上工業企業利潤約人民幣3.9兆元（約新台幣17兆元），年減15.5%，減幅比前六月縮小1.3個百分點。大陸統計局工業司統計師孫曉表示，隨著供需關係逐漸改善，產銷銜接水平提升，企業營收邊際改善，盈利水平持續好轉。分析認為下半年大陸企業利潤可能呈現「先加速後趨穩」走勢。

界面新聞報導，財信研究院副院長伍超明分析，工業品出廠價格（PPI）年增速年中已見底，後續降幅將繼續收窄，價格因素對工業利潤拖累整體趨弱。另外受逆周期政策加力，大陸國內需求總體有望呈現持續恢復態勢，加上企業去庫存已步入尾聲，下半年企業利潤有支撐。光大證券認為，在上述因素下，工業企業利潤年增速可能在第4季轉正。

但伍超明也指出，房地產行業恢復仍具有較大不確定性，加上民企投資信心有待提振、外需趨弱拖累出口，以及政策有很高機率不會強度刺激，預計企業獲利成長動能偏弱。

值得注意的是，7月規模以上工業企業每百元營收中的成本為人民幣85.1元，年減0.5元，這是今年以來首次年增率減少，中下游行業原料成本壓力有所減輕， 工業企業單位成本總體改善，有助於企業擴大獲利空間。

從企業類型來看，各類企業利潤降幅均收窄。今年前七個月，國有控股企業利潤年增率降幅較1-6月收窄0.7個百分點；私營、外商及港澳台商投資企業利潤降幅分別收窄2.8、0.4個百分點。

從產業類別觀察，在41個工業大類行業中，13個行業利潤總額成長，28個行業下降。其中成長的類別有：電力、熱力生產和供應業利潤總額年增51.2%；電氣機械和器材製造業成長33.7%；通用設備製造業成長14.5%；下降的類別有紡織業、電腦、通訊和其他電子設備製造業、非金屬礦物製品業與農副食品加工業，分別下降20.3%、26.4%、28.8%與32.6%。