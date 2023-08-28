夜市經濟 分階段搞活搞旺

香港特首李家超提出，要「搞活搞旺」夜市的經濟，可以分階段進行，但是要爭取在中秋前後推出，並一直要推展到跨越新年。

香港特首李家超正在籌備撰寫今年的施政報告，27日的施政報告諮詢會後見記者，他提出香港社會近日紛紛討論夜市經濟，港府財政司司長和副司長正為夜市經濟努力工作，會促他們凝聚不同業界的意見，解放新思維。

李家超承認在搞活夜間活動上，有挑戰和限制，但只要齊心想多些方法，共同互相解決問題，對香港夜間活動有信心。「搞活」夜間活動的工作需要不斷做，可分階段推行，亦要不斷檢視，注入新元素、擴大內容、不斷增加趣味。

他說，香港政府正探討搞活夜間活動，包括探討延長商場營業時間，有發展商早前表明「鼓掌歡迎」，但零售業界指人手不足難以應付「耍手擰頭」（意指擺手搖頭不同意）。

李家超說，明白香港勞動人口短缺，港府已經有措施增加勞動人口供應，但相信商界或地區人士都很有創新意念，而香港人亦一向很有韌性，能夠處理不同挑戰所帶來的困難。