港股交易冷 官方拚衝量

港股近期持續走弱，市場氣氛低迷。對此，香港特首李家超昨（27）日於香港沙田第二場施政報告地區諮詢會上表示，將由當局財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。

中國證券網報導，港股市場為一開放的離岸市場，目前正面臨流動性大幅下滑的窘境。據港交所統計，今年以來，港股市場成交額顯著下滑。

上半年，港股日均成交額為港幣1,155億元，年跌16%，且今年以來已有多個交易日的成交額甚至不足港幣800億元。

近年來，港股市場整體成交疲軟，單一股票能獲得的流動性更少。

25日數據顯示，港股市場超過800檔股票全天零成交，日成交額港幣10萬元以下的占53%。同時，上市公司還得為了維持上市地位付出高額成本。

對此，李家超稱，香港作為國際金融中心，股票市場發揮的作用非常重要，聽到不同意見表達增加股票市場流動性的重要，「故決定由財政司司長陳茂波成立小組，專責研究如何增加股票市場的流動性」，並且要求財政司長最快於本周宣布小組的細節及工作，盼能盡快展開，以提升香港的競爭力。

報導並提及，整體市場對降低或豁免股票印花稅的呼聲漸高，認為港股有必要通過調減股票印花稅來恢復流動性，提高吸引力。

香港證券及期貨專業總會曾於9日公開表示，「自增加股票印花稅後，嚴重打擊香港證券市場交投量及從業員生存空間，證券業是香港四大支柱之一，影響到香港經濟整體的發展」，因此強烈建議「撤銷股票印花稅」。

另，香港交易所集團行政總裁歐冠升日前表示，此前上調股票印花稅增加香港政府的稅收，是疫情防控時期增收的措施。未來是否下調股票印花稅，取決於香港政府。

對於港股的「底」到底近了沒？摩根資產管理環球市場策略分析師朱超平分析，港股表現落後的主要原因是經濟復甦不如預期，使投資者對前景信心下降，市場估值受到較大壓力。

從政策面看，目前港府支持經濟增長的政策措施還處於陸續落實的過程，具體政策效果有待確認，「尤其地產板塊依然面臨較大不確定性」。

朱超平認為，從估值水準來看，港股已經處於歷史區間底部，但缺乏行情的催化劑。近期走勢仍將取決於當地經濟政策的動態。