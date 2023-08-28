港股交易冷 官方拚衝量

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

港股近期持續走弱，市場氣氛低迷。對此，香港特首李家超昨（27）日於香港沙田第二場施政報告地區諮詢會上表示，將由當局財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。

中國證券網報導，港股市場為一開放的離岸市場，目前正面臨流動性大幅下滑的窘境。據港交所統計，今年以來，港股市場成交額顯著下滑。

上半年，港股日均成交額為港幣1,155億元，年跌16%，且今年以來已有多個交易日的成交額甚至不足港幣800億元。

近年來，港股市場整體成交疲軟，單一股票能獲得的流動性更少。

25日數據顯示，港股市場超過800檔股票全天零成交，日成交額港幣10萬元以下的占53%。同時，上市公司還得為了維持上市地位付出高額成本。

對此，李家超稱，香港作為國際金融中心，股票市場發揮的作用非常重要，聽到不同意見表達增加股票市場流動性的重要，「故決定由財政司司長陳茂波成立小組，專責研究如何增加股票市場的流動性」，並且要求財政司長最快於本周宣布小組的細節及工作，盼能盡快展開，以提升香港的競爭力。

報導並提及，整體市場對降低或豁免股票印花稅的呼聲漸高，認為港股有必要通過調減股票印花稅來恢復流動性，提高吸引力。

香港證券及期貨專業總會曾於9日公開表示，「自增加股票印花稅後，嚴重打擊香港證券市場交投量及從業員生存空間，證券業是香港四大支柱之一，影響到香港經濟整體的發展」，因此強烈建議「撤銷股票印花稅」。

另，香港交易所集團行政總裁歐冠升日前表示，此前上調股票印花稅增加香港政府的稅收，是疫情防控時期增收的措施。未來是否下調股票印花稅，取決於香港政府。

對於港股的「底」到底近了沒？摩根資產管理環球市場策略分析師朱超平分析，港股表現落後的主要原因是經濟復甦不如預期，使投資者對前景信心下降，市場估值受到較大壓力。

從政策面看，目前港府支持經濟增長的政策措施還處於陸續落實的過程，具體政策效果有待確認，「尤其地產板塊依然面臨較大不確定性」。

朱超平認為，從估值水準來看，港股已經處於歷史區間底部，但缺乏行情的催化劑。近期走勢仍將取決於當地經濟政策的動態。

香港特首 港股

延伸閱讀

日宣布核汙水排海 港澳迅速宣布禁止福島等地食品進口

李家超施政報告首場地區諮詢：搞活夜經濟 推深度遊

響應「全民運動日」 港特首李家超試玩劍擊

傳美決定禁止李家超出席APEC 港府：應履行東道主責任

相關新聞

大陸工業利潤 降幅縮小

大陸國家統計局昨（27）日公布，今年1到7月，全國規模以上工業企業利潤約人民幣3.9兆元（約新台幣17兆元），年減15....

成都車展 智能化成車企新攻略

從自動駕駛技術更新到人機交互升級，從消費電子與汽車行業融合到人工智能賦能……8月25日至9月3日在成都舉行的第二十六屆成...

世界機器人博覽會 驚豔北京

世界機器人博覽會近日在北京舉行，4.5萬平方公尺的展區裡，亮點紛呈，吸引觀眾前來體驗未來之旅。

數位加持 山西煤礦效率增

坐在辦公室的操作椅上，隔著電腦螢幕，就能控制幾百米外的大型採煤鑽機，深入地下1000米進行自動布孔、打孔、移鑽等作業……...

糧食交易會 聚焦產品展銷

第五屆中國糧食交易大會26日在河南省鄭州市開幕，來自大陸全國約2600家企業參會。大會聚焦糧食產業高質量發展，支持鄉村振...

中國－東北亞博覽會 多國專場精準合作

兩米長的會談桌旁坐滿了不同膚色的客商，前來參加2023德奧企業吉林行的德國引諾國際創新中心中國區首席執行官胡海洋和同事弗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦