停牌17個月後解除下市危機 中國恒大復牌前公告：集團總負債逾10兆

即將在28日復牌的中國恒大27日晚在港交所公告今年上半年財務狀況，公告顯示，恒大截至今年6月30日，負債總額為約人民幣2.39兆元（約新台幣10兆元），今年上半年虧損合計人民幣392.5億元。恒大表示，未來公司將堅決承擔起自救化險的主體責任，扎實做好保交樓各項具體工作。並加快推動境外債重組工作，維護各類債權人長期利益。

恒大公告指出，今年上半年營收人民幣1,281.8億元，毛利人民幣98億元。期內經營性虧損人民幣173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）人民幣150.3億元，所得稅開支人民幣68.4億元。

此外，恒大也透露各類欠款額度，其中借款人民幣6,247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項人民幣1兆565.7億元（含應付工程材料款人民幣5,961.7億元）、其他負債人民幣1,028.8億元。

上半年，集團實現合約銷售金額人民幣334.13億元，上半年累計銷售回款人民幣271億元。截至2023年6月30日，恒大擁有土地儲備1.9億平方公尺。此外，還參與舊改項目78個，其中大灣區55個（深圳34個），其他城市23個。

恒大也公布人力狀況：集團共有員工10.9萬人（包括恒大汽車員工1,597人及恒大物業員工8.28萬人）。今年上半年，集團總僱員成本（包括董事酬金）約人民幣27.8億元（2022年同期約為人民幣28.7億元）。

中國恒大表示，未來也將做好汽車、物業服務等持續經營，積極引入優質資源、提升發展內生動能，並不斷提升內部風控、管理效能，穩定團隊，穩步推進日常運營。

自2022年3月21日恒大停牌開始計算，截至目前已停牌17個月。按港交所相關規定，若停牌18個月，就將面臨摘牌下市的風險。中國恒大趕在摘牌的最後底線申請28日復牌並獲通過，在恒大物業、恒大汽車相繼恢復上市後，中國恒大復牌意味著恒大系上市公司全面復牌。