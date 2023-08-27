核汙水排海 大陸網友開始擔心日系美妝品的安全

日本核汙水排海在中國大陸引發連鎖效應，不少大陸消費者甚至開始擔心日本進口美妝品的安全問題。「日系化妝品還安全嗎」、「日本化妝品」等相關話題近日引起熱議，甚至有網友整理「日本核輻射品牌避雷清單」，不少日系知名品牌面臨遭大陸消費者抵制的危機，其中又以化妝品首當其衝。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，由於大陸各大社群有許多網友整理出可能會受日本排放「核汙染水」影響的美妝品牌等清單，引發不少大陸消費者擔憂，表示不願再使用日系花美妝品，並開始詢問替代品牌。對此，多家日系美妝品牌客服紛紛趕忙作出澄清。

其中，日本品牌SK-II回應稱，該公司所有產品和成分在上市前都經過嚴格的產品質量和安全評估。為了讓消費者放心，也在具有檢驗檢測機構資質（CMA）及中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可的第三方檢測機構，按照大陸國家檢測標準主動對SK-II產品進行相關檢測。

POLA品牌客服則強調，旗下產品的工廠位在日本靜岡縣袋井市，工廠實施嚴格的安全檢查，「從未檢測出過放射性物質」。生產工廠的設施依照法律嚴格管理，嚴格遵守化妝品製造方面的法律法規。該公司還稱，產品進口時也會審核廠商、產地、成分等詳細資訊，安全的產品才會進口。

印良品則也澄清，該品牌所售的商品來自不同產地，部分產自日本。但透過MUJI官方途徑進口的商品在生產和運輸過程中，都嚴格遵守中日兩國安全管理相關的法律法規要求，上市前也會經過了中國相關的檢測檢疫。

花王品牌客服指出，花王集團在日本有多個製造工廠，各工廠所在地區均未出現過異常。透過官方途徑從日本進口到中國的花王集團各品牌產品，都會接受放射性物質相關檢測，確保產品可以安全使用。