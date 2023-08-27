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陸前7月全國規模以上工業企業利潤 年比衰退15.5%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸今年汽車出口表現亮眼，但統計顯示，1—7月，大陸汽車製造業利潤總額較去年同期僅增長1.0%。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車廠。（新華社）
中國大陸今年汽車出口表現亮眼，但統計顯示，1—7月，大陸汽車製造業利潤總額較去年同期僅增長1.0%。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車廠。（新華社）

大陸國家統計局27日公布1—7月大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣3兆9,439.8億元，年比下降15.5%，降幅比1—6月收窄1.3個百分點，降幅連續五個月收窄。

1—7月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額年比下降20.3%；股份制企業實現利潤總額下降16.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額下降12.4%；私營企業實現利潤總額下降10.7%。

在41個工業大類行業中，有13個行業利潤總額年比增長，28個行業下降。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額年比增長51.2%，電氣機械和器材製造業增長33.7%，通用設備製造業增長14.5%；化學原料和化學製品製造業下降54.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降87.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降90.5%。

另，1—7月，大陸規模以上工業企業實現營業收入達人民幣73.22兆元，年比衰退0.5%；營業收入利潤率為5.39%，年比下降0.95個百分點。

大陸全國規模以上工業企業1至7月利潤總額降幅雖連續五個月收窄，但和去年同期相比衰退幅度仍高達15.5%。（取自大陸國家統計局網站）
大陸全國規模以上工業企業1至7月利潤總額降幅雖連續五個月收窄，但和去年同期相比衰退幅度仍高達15.5%。（取自大陸國家統計局網站）

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