港企新世界反駁債務謠言

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸房企頻爆發債務危機，這場風暴正燒向香港。近日市場流傳「某地產集團」以「明股實債」方式抵押旗下商業專案，矛頭直指香港大型集團--新世界發展。不過，新世界兩度發聲反駁抵押商業項目傳聞，將考慮就事件向相關執法部門舉報。

外傳「某地產集團」以價值約200億港元的三個商業物業，尋求抵押融資，融資成本達11％至12％，傳聞明顯暗示該地產集團就是新世界發展。

由於新世界負債比率較不少同業為高，被視為受升息影響最大的地產商之一。同時，此前有市場消息稱，由於擔心房地產危機蔓延，新世界及其他香港地產商的永續美元債券最近遭到拋售。

新世界發展25日兩度澄清表示，注意到最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的某些不實言論，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此該集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

香港 債務危機 風暴

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