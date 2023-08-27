美商務部長訪陸 五議題攻防

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國商務部長雷蒙多將於27日至30日訪問北京與上海。（路透）
美國商務部長雷蒙多將於27日至30日訪問北京與上海。（路透）

美國商務部長雷蒙多即將於27日訪問中國大陸，港媒引述消息人士報導，雷蒙多此行預計向中方提出包含市場准入、禁止美光在華銷售、大陸突擊檢查美國在華公司、「反間諜法」、數據安全等多項在美華企關心的議題。

香港南華早報報導，知情人士指出，雷蒙多作為高級官員，代表美國商務部長外，也代表了美國政府，因此討論的議題範圍將會很廣泛。

報導稱，北京方面則會要求美國進一步鬆綁對中國實施的出口管制。另一名知情人士表示，北京的核心擔憂是，美國政府是否就其出口管制，與限制美企投資中國敏感技術領域，做出任何政策改變與澄清。

雷蒙多將於27日至30日訪問北京與上海，這將是繼美國國務卿布林肯、財長葉倫、氣候特使柯瑞後，近期第四位訪陸的美國高官。

彭博日前引述消息人士稱，雷蒙多訪陸可能取得的一個成果，是與大陸商務部成立工作組，討論出口管制，及已被列入商務部出口黑名單的中國公司。不過，外界分析普遍認為，雷蒙多此行能取得的成果應相當有限。

此前，雷蒙多於當地時間22日先拜會了大陸駐美大使謝鋒，謝鋒當時呼籲美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

美國 北京 布林肯

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