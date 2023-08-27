摘牌大限前 中國恒大申請股票恢復交易

距「摘牌」大限剩下不足一個月，「恒大系」中最關鍵的成員、已停牌超五百天的港股上市公司中國恒大，廿五日在港交所公告已申請自明（廿八）日起恢復買賣公司股票。業內人士認為，中國恒大如能順利復牌，有利於恒大恢復H股融資管道和後續穩健經營以及保交樓等工作，對於解決類似問題的房企值得借鑑。

券商中國報導，自二○二二年三月至今，中國恒大停牌已有十七個月共五二五天。按照香港聯交所的相關規定，其若停牌十八個月，就將面臨摘牌的風險。如果中國恒大順利復牌，代表恒大系三家上市公司中國恒大、恒大物業和恒大汽車全部達成復牌。

Wind數據顯示，中國恒大停牌前股價收報一點六五港元，市值為二一八億港元。不過業內對先前恒大系復牌後的股價持悲觀態度，停牌約十六個月的恒大汽車七月廿八日復牌，當日暴跌近百分之七十，停牌十七個月的恒大物業八月三日復牌，當日跌近百分之五十。

恒大履行的復牌指引包括：公布上市規則規定的所有未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項；對主要附屬公司恒大物業人民幣一三四億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施等。

恒大復牌指引中最關鍵之一是補發財務報表。七月中旬時，恒大已完成披露了三分巨虧的財報。資料顯示，恒大在二○二一至二○二二年合計虧損人民幣八一二○億元；而截至二○二二年末，負債總額人民幣二點四四兆元，總資產約人民幣一點八四兆元，已資不抵債。

有分析指出，跨過復牌大關之後，恒大另一個重要關卡就是境外債務重組。這項在今年三月提出的債務重組方案，在七月時獲得香港法院批准，恒大方面此前曾表示，債權人將在八月廿八日下午對離岸債務重組計畫進行投票，並可能在九月的第一周獲得香港和英屬維京群島法院的批准。

恒大近期還在美國破產法院進行了破產保護，以期為離岸債務重組計畫的透過創造良好的條件。而境外債權人是否接受該項重組方案，對於恒大接下來的命運走向十分關鍵。