陸多檔房企在港淪水餃股

大陸地產開發商連環「爆雷」，一些在港股上市的大陸房企（內房股）股價紛紛跌破1港元，淪為「仙股」。（類似台灣俗稱的「水餃股」。）

8月以來，包括碧桂園、融創中國、富力地產以及遠洋服務等4家房企股價均曾跌破1港元，成為「仙股」的數量還在繼續增加。

富力地產23日跌破1港元後，24日雖然收報0.97港元，漲幅5.43%，但仍淪為「仙股」，不過25日該股再漲5.15%，收在1.02港元。

「仙」的音譯是香港人對英語「cent」（分）的譯音。仙股就是指價格已經低於1港元，因此只能以分作為計價單位的股票。

值得一提的是，富力地產已是8月以來第三家成為「仙股」的房地產公司。此前8月21日，融創中國股價跌破1港元，也成為仙股。除了融創中國和富力地產之外，碧桂園在8月11日也成為了仙股。

在成為仙股的前一日，8月10日碧桂園發布盈利警告和內幕消息公告，稱受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大的虧損，預期上半年度淨虧損約人民幣450億元至550億元，公司正承受階段性的流動壓力。

受該消息影響，8月11日開盤，碧桂園的股價就開始大幅下跌，至當日收盤時股價跌破1港元，報0.98港元，成為「仙股」，總市值約212.8億港元。而碧桂園的市值最高時曾達到4089億港元。

截至25日，SOHO中國、遠洋服務也淪為仙股。中國金茂等多家知名大陸房地產股也瀕臨「升仙」。

值得注意的是，「恒大系」中最關鍵的成員、已停牌超500天的港股上市公司中國恒大，終於要在28日在港交所復牌，中國恒大停牌前股價收報1.65港元，若能順利復牌，會不會也淪為「仙股」之列，值得關注。

有專家指出，受大陸房地產市場的持續萎縮和出險房企債務問題等影響，香港上市的大陸房企股價走低，這也會影響到港股房地產板塊的整體走勢和其他房企。