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下市倒數前 中國恆大申請恢復股份買賣

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國恆大宣布申請恢復買賣，避免遭摘牌下市。路透社
中國恆大宣布申請恢復買賣，避免遭摘牌下市。路透社

中國恒大股票停牌已超過17個月，在距離18個月的摘牌期限倒數不到一個月時，中國恆大25日在港交所公告，已申請自8月28日起恢復買賣公司股票。

據中國恆大在港交所公告，已向香港聯交所申請由2023年8月28日上午9時正起恢復買賣公司股份。

在此之前，已資不抵債的恆大集團17日在美國申請破產保護，震撼市場，港股恆大系集體下挫，市場還關注，若中國恒大仍無法解決清盤呈請的問題並成功復牌，離將於9月21被摘牌的期限只剩約一個月。

上海第一財經報導，中國恆大至今已推遲了5次的清盤呈請聆訊，而根據港交所給出的復牌指引，該清盤呈請需要撤銷或者解除之後，中國恆大的股票才能復牌交易。

根據港交所規定，連續暫停交易18個月的企業，可以對其採取勒令下市的措施。中國恆大於2022年3月21日在港交所暫停交易，期限將於9月21日屆滿。

為避免被摘牌，日前每日經濟新聞報導，恆大於21日晚間，發布內控評估及對前任審計師提出的問題檢討主要結果公告。報導稱，這是為了回應港交所提出有關恢復重新交易的指引。

恒大 美國 上海

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