歧視風波後　香港國泰航空首在大陸辦人才招聘會

自今年5月爆發歧視風波後，香港國泰航空公司25日在深圳，舉辦首次內地（大陸）人才招聘會，此次預計招聘200到300名大陸籍乘務員，且今年國泰航將首次在大陸啟動「見習機師計劃」，接受大陸居民申請，是否有助扭轉形象受到關注。

據中新社，香港國泰航空公司25日在深圳舉辦首次的大陸人才招聘會，將持續到8月30日。

國泰航空行政總裁林紹波說，隨著香港和大陸全面恢復人員往來，大陸旅客不斷增多，國泰希望吸納更多優秀大陸人才。預計到2025年，大陸籍人才總數會達到約4,000人，其中包括見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、客戶服務員、後勤人員等。

林紹波說，國泰今年首次在大陸啟動「見習機師計劃」，也會通過港府的「大灣區輸入勞工計劃」，從大陸招聘地勤人員到香港工作。預計到2025年，國泰來自大陸的空服員總數將擴展至1,000至2,000人，形成香港員工占比第一、大陸員工第二，亞洲其他國家第三的人員結構。

報導稱，通過面試後，大陸籍乘務員會在香港接受培訓並以香港作為工作基地，薪資待遇與其他員工一致。

今年5月，香港國泰航空在社交平台上，被大陸遊客爆料，空服員疑似用歧視性言語對待不會說英語的乘客，並引起多位大陸網友關注和響應，大家陸續分享自己或其他陸客遭到歧視的經驗，國泰航空為此四度公開道歉並聲明整改，三名涉事空服員被解聘，連香港特首李家超也發聲表態，警告類似情況不容再次發生。