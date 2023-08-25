陸委會籲開兩岸團客 國台辦重批：三個前所未有的限制

陸委會日前宣布，規劃開放大陸團客來台、台灣團客赴陸，初期每日都是2,000人次，並有1個月準備期「視陸方回應，再確定實施日期」，而大陸國台辦最新發表的回應則強調這完全是民進黨當局自己在「畫餅」，「名為『恢復』實則拒不解禁」，且批評我方政策有三個前所未有的限制，在兩岸交流史上創下「不光彩的紀錄」。同時，國台辦未明確回覆是否開放陸客團客來台旅遊。

國台辦25日傍晚發布發言人朱鳳蓮答記者問，指出已注意到陸委會的規劃，朱鳳蓮批評，這個「規劃」沒有明確的實施日期，名「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，完全是民進黨當局自己在「畫餅」。她並指出，這個所謂「規劃」在兩岸交流史上創下三個不光彩的紀錄，「一是對台灣民眾來大陸團隊遊的限控前所未有；二是對台灣旅遊行業的管制前所未有；三是對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有」。

朱鳳蓮重申，大陸對台灣旅客到大陸旅遊「始終敞開大門，熱忱歡迎，從來都沒有人數上限」。她還提到，她還提到，疫情前台灣民眾到大陸交流和旅遊每年多達數百萬人次，「民進黨當局現在竟然要以所謂『對等原則』控制兩岸旅遊人數，並要求台灣的旅遊公協會建立赴大陸旅遊人次調控機制，這種荒謬的管控限制措施令人匪夷所思」。

她質疑，1987年台灣解嚴後30餘年台灣民眾到大陸從未有過障礙，「民進黨當局現在為什麼那麼怕台灣民眾來大陸？是否要讓台灣回到『戒嚴』狀態？」她再次批判，民進黨當局把台灣民眾來大陸團隊遊與大陸居民赴台團隊遊掛鉤，「以所謂『對等原則』為藉口企圖為自己禁止台灣民眾來大陸團隊遊『甩鍋』卸責完全是徒勞的」。

不過朱鳳連並未回應，大陸方面到底是否會主動開放團客、以及開放的時間點，她僅表示「希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，真正實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化」。

對商務交流的開放措施，她還強調，民進黨當局的「規劃」對台企參展攤位面積的規定精確到平方公尺，對大陸人員在台停留限制時間精確到以1天計，對台企邀請大陸人員赴台商務研習，以其年度營業額分為三六九等，逐級確定邀請名額限制指標，「對島內企業和大陸赴台人員限制之嚴苛、規限之細密，令人瞠目，分明是拒人千里，名『放』實『擋』。民進黨當局為阻擋限制兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心」。

此前陸委會24日宣布，自9月1日開始恢復「第三地」陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2,000人次，「視陸方回應，再確定實施日期」；此外也放寬陸籍人士來台商務交流，但限制是半導體等高科技之外領域，還有展廳展位等相關限制措施。陸委會副主委詹志宏在記者會上表示，希望大陸「正面回應」，採取作為，相向而行。