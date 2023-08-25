大陸各地掀食鹽搶購潮 市場監管總局：嚴查囤積

在日本向大海排放福島核廢水後，大陸各地出現搶購食用鹽的情況，而官方則表示，正加大價格監管執法力度，「嚴查囤積居奇、捏造散布漲價資訊等哄抬價格違法行為」；行業協會則強調，「有信心、也有能力保障老百姓的用鹽需求」。

日本排放核廢水、大陸海關禁止進口日本水產品後，大陸也跟著南韓爆發搶鹽風波，本報記者25日在北京東城區某超市也發現，架上「海鹽」產品已被搶購一空，僅剩部分岩鹽產品；另據荔枝新聞報導，山東威海某處有一輛車拉來了4噸的鹽，現場排起長長的人潮購買，不到1小時就「完銷」。

大陸市場監管總局25日在微信公眾號「市說新語」發文表示「高度重視」食品安全及價格監管工作，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售，發現相關違法行為的，嚴格依法予以查處。官方強調，已部署各地加強食鹽價格監測，強化分析預警，建立與相關互聯網平台「直通車」機制，及時掌握價格異常波動資訊和違法行為線索，「加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散佈漲價資訊等哄抬價格違法行為，及時公布典型案例」。

大陸大型央企中鹽集團也已公開指出，近期部分區域市場發生食鹽搶購，電商及部分商超管道有短時缺貨現象，「我們正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應。請社會各界理性消費，不要盲目搶購」。據指出，當前大陸的食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

另據央視報導，行會組織「中國鹽業協會」執行理事長王小青則指出，敬請廣大消費者理性判斷、合理購鹽。「我國的鹽業資源和生產能力，品質安全和供應安全保障機制，以及食鹽儲備體系等，足以滿足國內食用鹽需求，保障全國市場的食鹽供應」。王小青強調，全大陸每年食用鹽的消費量基本保持在1,200萬噸左右，食用鹽的生產能力是5,000萬噸。而且已經建立了「全社會食鹽儲備體系」，「我們有信心、也有能力保障老百姓的用鹽需求」。

民眾擔憂的主要是日本核廢水的擴散會導致海鹽受汙，但是目前大陸媒體對食鹽搶購潮也開始有許多呼籲，如極目新聞發文強調，大陸最大的鹽業生產基地山東年產量達2,600萬噸左右，其中海鹽1,600萬噸，井礦鹽1,000萬噸。「山東海鹽以地下鹵水制鹽為主，這些地下鹵水是經過億萬年沉積、封存於50到100公尺地下的濃縮古海水，屬於高品質、無污染的天然資源，且不受地表和海洋環境變化影響」。