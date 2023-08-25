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大陸推「認房不認貸」落地 納工具箱供城市自主選用

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸住建部等三部門近日聯合印發「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施。（法新社）
大陸住建部等三部門近日聯合印發「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施。（法新社）

救房市已成為大陸提振經濟頹勢的關鍵，大陸住房和城鄉建設部部長倪虹7月底喊出落實個人住房貸款「認房不用認貸」，被視為力促換房需求的超級利多。近日，大陸住建部、中國人行、金融監管總局正式頒布通知讓政策落地，並納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。

新華社報導，大陸住房和城鄉建設部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局等三部門，近日聯合印發了「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。

通知指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按「首套住房」執行住房信貸政策。

大陸過去為防止房市過熱施行「認房又認貸」的限制措施，若房貸申請人名下有房或有房貸紀錄，無論是否已經還清房貸，再買房都視為第二套。不過，二套房的首付比例和利率都相對高。若實施「認房不認貸」，以北京為例，首付比例或可從最高80%，減少至最低35%，房貸利率或可從5.25%降至4.75%。

大陸住建部負責人說明，此項政策將使更多購房者能享有「首套房」貸款的首付比例和利率優惠，有助於降低居民購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

不過，這項政策是作為政策工具，納入「一城一策」工具箱，供城市「自主選用」，並非全國通用。至於日前表態要支持剛性和改善性住房需求的北京、上海、廣收、深圳等城市是否選用，還有待後續觀察。

套房 北京 中國人民銀行

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