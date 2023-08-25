張志軍：大陸貿易壁壘 根源在台獨勢力及分裂行徑

大陸海協會長張志軍25日表示，台灣當局單方面限制大量大陸產品輸入，引發貿易壁壘調查，讓台灣朋友很憂心，「這些問題產生的根源在於台獨勢力及分裂行徑在持續興妖作亂，台獨與和平水火交融，只會嚴重威脅台海和平和同胞和企業的切身利益。」

張志軍在「2023豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造中原論壇」上指出，許多台灣朋友都告訴他，要和平、要發展、要協同、要合作，「這是兩岸的心聲，希望大家堅定支持一個中國原則和九二共識，旗幟鮮明反對台獨，推動兩岸交流合作，促進台胞心靈契合，積極參與和維護兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一的事業。」

張志軍提到，今年以來，大經濟體總體回升向好，供需兩端持續恢復，經濟結構不斷優化，上半年基礎設施製造業和高值產業投資分別增長1.2%、6%和12.5%。

而裝備製造業增加值增長1.5%，對全部規模以上工業增長貢獻率達到53%，大陸全面推動製造業高端化、智慧化系統升級，扎實推進智慧製造行動將釋放巨大商機和發展動能。

張志軍表示，台灣在智慧裝備製造領域起步較早，技術優勢明顯，兩岸在該領域合作空間巨大、前景廣闊，透過舉辦此次活動，將進一步深化兩岸在智慧裝備製造領域的產業合作，助力台商台企充分把握中國式現代化發展機遇，開闢新的發展領域，培育新的發展動能。

張志軍指出，中共中央國務院公布關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見，將推動兩岸融合發展向更寬領域、更深層次拓展，對推動大陸其他省市與台灣融合發展具有同樣重要的指導意義。

未來，大陸將全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，秉持兩岸一家親理念，助力台商台企堅定信心、紮根發展、立足大陸、放眼全球，為壯大中華民族經濟貢獻自己的力量。

張志軍補充，豫台歷史淵源深厚，經貿關係密切，河南省委省政府高度重視豫台交流合作，近年來組織了一系列特色鮮明、成效突出的活動，新鄉作為豫北重要的中心城市，區位優勢顯著，被譽為電池工業之都，希望廣大台商朋友在這裡開拓商機，謀求發展，供需豫台合作新篇章、中原發展新畫卷。