陸商務部：拓展與俄邊境貿易

據大陸商務部23日消息，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激日前稱，中方願進一步拓展中俄地方間貿易投資合作。

中新社報導，8月21日，中俄邊境地方間經貿合作和經濟特區合作常設工作組雙方組長——凌激和俄羅斯經濟發展部副部長沃利瓦奇在北京舉行工作會談。

凌激表示，為適應兩國貿易不斷增長的需要，希望雙方加大邊境口岸基礎設施建設力度，進一步提高互聯互通水平，中方願進一步拓展中俄地方間貿易投資合作。

沃利瓦奇表示，俄中邊境地方間經貿合作富有成果，且潛力很大，俄方正加大投入，改造現有口岸，不斷提高過貨能力，並積極改善遠東地區營商環境，努力為中方企業赴俄遠東投資興業創造良好條件。

今年以來，中俄貿易發展迅速。據官方數據，前7個月中俄貿易額同比增長46.3%，其中，中國大陸對俄出口同比增長86.3%，自俄進口同比增長23.1%。

受雙方組長委託，8月22日，歐亞司負責人與俄方代表在哈爾濱市召開工作組第三次會議全體會議，兩國政府部門、地方和企業約80代表出席，圍繞擴大貿易投資、暢通跨境通道、加強園區及展會合作等議題交流。