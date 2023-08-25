雲台青年 分享電商創業

「其實很多台胞都對大陸的電商感興趣，通過社交平台，我們可以將大陸優質的產品推廣到台灣去，也可以將大陸好吃、好玩的旅遊目的地向台灣朋友推薦，即使沒有來過大陸，也能通過短片初步瞭解這裡的風土人情。」8月23日，來自台灣的溫佑民受訪時表示。

中新社報導，連日來，以「雲台青年築夢雲和」為主題的雲（和）台（灣）青年直播電商交流活動在浙江省麗水市雲和縣舉辦，25位台灣青年與28位雲和青年聚一堂，以電商為媒，共話青年創業成長故事，為兩岸經濟社會融合發展出謀劃策。

活動現場，兩岸青年圍繞短影音電商、直播電商、跨境電商等領域的理論知識以及實操技能展開討論，為行業新人瞭解直播電商運營的台前幕後與供應鏈的全鏈條知識提供了充分條件。

來自台灣苗栗縣的林芝芮家中從事茶葉生意。她表示，希望打開電子商務的管道，拓寬自家茶葉的銷路，「這次來雲和，我和大家探討電子商務新趨勢，還和不同領域的專業人士交流，學到了許多知識和經驗。」

雲和是大陸國內規模最大、品種最多的木製玩具創製、出口基地，有中國木製玩具之鄉的美譽。目前，該縣生產的木製玩具暢銷76個國家和地區，占全球同類產品的40%，在電子商務領域也具備一定的經驗和優勢。

「很多營銷方面的知識我還是第一次瞭解，從主播帶貨到上鏡頭說話，再到如何拋出消費者感興趣的話題來吸引消費者，大陸青年很願意和我們分享相關案例。」台灣青年徐智華說。