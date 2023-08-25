壓線上調 陸成品油價五連漲

中國大陸成品油價迎年內首個五連漲。

中新社報導，根據大陸國家發改委23日消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2023年8月23日24時起，大陸國內汽、柴油價格每噸均提高55元（人民幣，下同）。

根據大陸現行成品油價格形成機制，當汽、柴油調價幅度低於每噸50元時，不作調整，納入下次調價時累加或沖抵。因此，此次價格上調也被業內稱為壓線上調。

此次調價落地後，2023年6月28日以來，大陸國內成品油最高零售限價歷經連續五次上漲。折合升價，平均來看，此番92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上調0.04元、0.05元、0.05元。

消費者用油成本略有增加。卓創資訊成品油分析師孟鵬表示，以油箱容量在50升的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將較之前多花2元。以月跑2000公里、百公里油耗8升的小型私家車為例，到下次調價窗口開啟之前，消費者用油成本將提高3元左右。

物流行業支出成本也有所增加。以月跑10000公里，百公里油耗38升的重型卡車為例，到下次調價窗口開啟之前，單輛車的燃油成本將提高89元左右。

儘管近期油價連續上漲，但對比去年同期水平，車主用油成本仍略有下降。根據卓創資訊統計數據，2022年8月下旬，大陸國內92號汽油價格多在每升8.23元至8.33元，95號汽油價格多在每升8.73元至8.98元。此番調價落地後，汽油價格與去年同期相比每升低0.15元左右，加滿一箱油比去年同期少花7.5元左右。

展望後市，卓創資訊成品油分析師戴田東表示，下個周期，全球經濟前景仍存較多不確定性，美國夏季需求高峰逐步結束，石油需求面臨下滑風險，市場不斷權衡供需前景，國際油價存承壓回落的可能。