津台會 台商加碼投資挖掘商機

產品展示琳瑯滿目，投資洽談場面熱絡。第十四屆津台投資合作洽談會（津台會）22日在天津開幕，當天即有投資額49億元人民幣的19個項目簽約。

新華社報導，「我對大陸市場非常有信心，未來將繼續加大投資力度。」剛剛簽約新項目的大成集團副董事長韓家宸說。

以「新理念、新格局、新動力」為主題，本屆津台會為期4天，吸引了台灣各界人士約300人相聚天津。新老朋友線下相聚、共襄盛會，充分體現「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸同胞的共同心聲。

「在京津冀協同發展戰略下，集團看好天津的營商環境。」敏實集團北方地區行政總監王鳳琴說，集團簽約新能源電池盒項目，計畫在津追加投資10億元人民幣。

不少與會人士表示，今年以來大陸經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，彰顯巨大發展韌性和潛力。津台會為台灣企業來大陸發展提供了愈來愈多的機遇，為促進兩岸融合發展和助推天津高質量發展貢獻力量。

「台商在天津挖掘到了很多商機。」來自台灣苗栗的林景彬與當地一些企業商戶組團赴津參展。他說，回台灣後將多多介紹大陸的營商情況，為今後來大陸交流合作打基礎。

在上海布局後，上海杏一醫療用品貿易有限公司門市營業經理蔡奇恩正積極拓展京津冀市場。「生物技術和新材料是大陸經濟新的增長引擎，結合大健康主題，我們期待在大陸達成更多商業合作，向大眾介紹更輕巧方便的醫療用具。」他說。

在津台會期間舉辦的2023天津台企新品採購洽談會上，蔡奇恩、莊禮安等在天津扎根的台商和各地台企共同展出產品。記者在二樓展區看到，除了美食飲品、運動器械、生態農品等各類台企優質新品，兩岸企業家、創業者也在熱烈交流。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏認為，今年的津台會展示了台資企業在大陸的發展成果，將有效促進津台交流合作。

天津是台企在大陸北方投資興業重要聚集地。數據顯示，截至目前，天津台資企業2600多家，台商在津投資總額超過181億美元。

「我們積極落實大陸惠台利民政策，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓大家在津投資更安心、工作更順心、生活更舒心。」天津市台辦二級巡視員陳建萍說。