數位灣區建設 引入市場化資源

「數位灣區」建設是新階段粵港澳大灣區高質量發展的新引擎。廣東省政務服務數據管理局黨組成員魏文濤23日在廣州表示，將在數位灣區建設、前沿技術應用創新等方面，加強線上線下深度融合，引入市場化資源，通過構建泛在普惠的政務服務體系，助力大灣區創新協同。

中新社報導，粵港澳大灣區建設進入全面推進實施階段，正由「製造—貿易」的合作發展到公共服務、智慧政府、金融貨幣等多領域深入合作階段。廣東將以數位灣區建設為引領，發揮數位政府對數位經濟、數位社會、數位文化、數位生態的牽引帶動作用。

作為大陸全國首個集成民生服務的微信小程式，粵省事2018年上線以來服務領域加速拓展。從簽發大陸第一張出生醫學證明的電子證照，到上線首個適老化設計移動端老年人服務專區，5年來，粵省事服務事項拓展至目前的2481項，實名用戶1.83億，已成為大陸用戶群體規模最大、業務集成度最高的省級移動政務服務平台。

如今，粵省事的服務管道拓展至支付寶平台，8月23日首批推出511項高頻政務服務，包含公安、民政、人社、醫保等多部門業務。通過粵省事支付寶小程式可在線辦理出入境預約（廣州）、通關口岸排隊狀態查詢（珠海）、港澳台居民居住證申領預約（珠海）等出入境服務，還能在線申領10餘種政策補貼。

廣東省政務服務數據管理局還與螞蟻集團簽訂了框架合作協議。螞蟻集團副總裁李臣表示，該集團將加大科技創新、平台運營、資源聚集的投入，更好服務數位灣區發展。據介紹，目前，螞蟻集團在港澳地區陸續開展了本地錢包的線上線下業務，助力港澳地區進入移動電子支付時代，也為灣區居民帶來了交通出行、跨境辦事等服務，加速推進粵港澳大灣區互聯互通一體化。