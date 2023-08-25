RCEP會員國 陸允降稅到位

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸商務部23日消息，在日前舉行的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）第二次部長級會議上，各方承諾高水平履行RCEP義務，確保降稅順暢到位。

中新社報導，大陸商務部稱，此次會議高度肯定2023年6月2日RCEP對15個成員國生效實施的重要意義，認為協定的持續深入實施將為域內企業發展創造更多機遇，有力促進區域經濟一體化，為地區和全球貿易投資增長注入強大動力。

會議重申RCEP是開放、包容的協定，鼓勵各方繼續討論並及時達成新成員加入程序；重申開展RCEP經濟技術合作的重要性，期待通過開展經濟技術合作項目，助力各方更好享受協定政策紅利。

出席會議的大陸商務部副部長李飛在發言中表示，中方希望各方加快新成員加入程序問題的討論並盡快達成一致，為其他經濟體加入協定做好準備。

大陸商務部

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