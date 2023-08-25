廈門金磚創新基地 階段成果豐

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
福建廈門金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地的建設已開花結果。圖為參觀者在廈門參觀金磚創新基地展館。（中新社）
福建廈門金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地的建設已開花結果。圖為參觀者在廈門參觀金磚創新基地展館。（中新社）

隨著金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰尼斯堡拉開帷幕，金磚合作備受矚目。在福建廈門，一個金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地（簡稱金磚創新基地）的建設已經開花結果。

中新社報導，廈門市金磚創新基地建設領導小組辦公室常務副主任黃峰23日指出，自2020年12月啟動建設以來，廈門金磚創新基地建設穩步向前，已簽約77個金磚合作項目，投資額達385億元（人民幣，下同）。

據黃峰介紹，廈門金磚創新基地迄今共發布四批154項重點任務清單，舉辦全球發展倡議新工業革命夥伴關係研討會、金磚投資貿易促進論壇等30多場金磚國家國際交流活動，組建金磚智庫合作聯盟及新工業能力提升培訓基地聯盟，助推全球發展促進中心首個創新培訓基地落戶，舉辦40多場人才培訓活動、惠及80多個國家、吸引超過179.3萬人次參與……採訪中，黃峰道出了廈門金磚創新基地建設取得的階段性成果。

近三年來，廈門金磚創新基地圍繞「國家所需、福建廈門所能、金磚國家所願」，堅持全球化視野，聚焦新工業革命主題，不斷健全運行機制，拓展政策協調，深化人才培養，促進項目開發，各項建設進展順利。

黃峰說，廈門金磚創新基地已邀請知名大學及智庫專家舉辦8期金磚政策講堂，累計開展28項專項課題研究，19期研究專報和動態資訊；組建由35名委員組成的廈門市金磚技術與技能標準化技術委員會，推進中外標準互認，構建與國際標準兼容的標準體系。

在項目合作方面，中俄數位經濟研究中心加快研究成果轉化，今年內將支持多項中俄合作科技研究及成果產業化項目落地廈門；金磚未來創新園累計簽約落地項目36個，入駐率超過95%。

作為金磚之城，致力推動更高水平對外開放的廈門，今年2月開通廈門—巴西聖保羅全貨運航線。這是2022年9月第四屆金磚國家新工業革命夥伴關係論壇舉辦後，廈門機場開通的首條巴西全貨運航線，也是大陸國內首條金磚城市跨境電商空運專線。據廈門海關披露，今年上半年，廈門對金磚國家進出口561.2億元，同比增長46.9%。

廈門 福建

延伸閱讀

同為金磚大國 中印能否克服分歧？專家曝中國野心

受邀加入金磚國家 伊朗和衣索比亞喜出望外

金磚國家邀請六個新成員加入 這國最受矚目

2024年1月生效 南非總統：金磚國家明年再納6新成員

相關新聞

人民幣全球支付占比 再次突破3%

環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）廿三日發布月度報告顯示，人民幣在七月全球支付貨幣排名中，保持全球第五大活躍貨幣的位置，...

壓線上調 陸成品油價五連漲

中國大陸成品油價迎年內首個五連漲。

雲台青年 分享電商創業

「其實很多台胞都對大陸的電商感興趣，通過社交平台，我們可以將大陸優質的產品推廣到台灣去，也可以將大陸好吃、好玩的旅遊目的...

陸商務部：拓展與俄邊境貿易

據大陸商務部23日消息，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激日前稱，中方願進一步拓展中俄地方間貿易投資合作。

廈門金磚創新基地 階段成果豐

隨著金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰尼斯堡拉開帷幕，金磚合作備受矚目。在福建廈門，一個金磚國家新工業革命夥伴關係創新...

RCEP會員國 陸允降稅到位

據大陸商務部23日消息，在日前舉行的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）第二次部長級會議上，各方承諾高水平履行RCEP義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦