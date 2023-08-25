廈門金磚創新基地 階段成果豐

隨著金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰尼斯堡拉開帷幕，金磚合作備受矚目。在福建廈門，一個金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地（簡稱金磚創新基地）的建設已經開花結果。

中新社報導，廈門市金磚創新基地建設領導小組辦公室常務副主任黃峰23日指出，自2020年12月啟動建設以來，廈門金磚創新基地建設穩步向前，已簽約77個金磚合作項目，投資額達385億元（人民幣，下同）。

據黃峰介紹，廈門金磚創新基地迄今共發布四批154項重點任務清單，舉辦全球發展倡議新工業革命夥伴關係研討會、金磚投資貿易促進論壇等30多場金磚國家國際交流活動，組建金磚智庫合作聯盟及新工業能力提升培訓基地聯盟，助推全球發展促進中心首個創新培訓基地落戶，舉辦40多場人才培訓活動、惠及80多個國家、吸引超過179.3萬人次參與……採訪中，黃峰道出了廈門金磚創新基地建設取得的階段性成果。

近三年來，廈門金磚創新基地圍繞「國家所需、福建廈門所能、金磚國家所願」，堅持全球化視野，聚焦新工業革命主題，不斷健全運行機制，拓展政策協調，深化人才培養，促進項目開發，各項建設進展順利。

黃峰說，廈門金磚創新基地已邀請知名大學及智庫專家舉辦8期金磚政策講堂，累計開展28項專項課題研究，19期研究專報和動態資訊；組建由35名委員組成的廈門市金磚技術與技能標準化技術委員會，推進中外標準互認，構建與國際標準兼容的標準體系。

在項目合作方面，中俄數位經濟研究中心加快研究成果轉化，今年內將支持多項中俄合作科技研究及成果產業化項目落地廈門；金磚未來創新園累計簽約落地項目36個，入駐率超過95%。

作為金磚之城，致力推動更高水平對外開放的廈門，今年2月開通廈門—巴西聖保羅全貨運航線。這是2022年9月第四屆金磚國家新工業革命夥伴關係論壇舉辦後，廈門機場開通的首條巴西全貨運航線，也是大陸國內首條金磚城市跨境電商空運專線。據廈門海關披露，今年上半年，廈門對金磚國家進出口561.2億元，同比增長46.9%。