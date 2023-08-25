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人民幣全球支付占比 再次突破3%
環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）廿三日發布月度報告顯示，人民幣在七月全球支付貨幣排名中，保持全球第五大活躍貨幣的位置，占比升至百分之三點零六，為連續第六個月上升。這也是人民幣有紀錄以來，第二次在全球支付占比中超過百分之三。
報告顯示，七月支付占比前五名分別是美元、歐元、英鎊、日元與人民幣，支付占比分別為百分之四十六點四六、百分之廿四點四二、百分之七點六三、百分之三點五一與百分之三點零六。
財聯社報導，人民幣占比上一次突破百分之三是在二○二二年一月，當時人民幣在國際支付中的比例達到百分之三點二。
人民幣在全球支付占比提高並不令人意外，近期接連傳出大陸完成首單以人民幣結算的進口液化天然氣、人民幣超越歐元成為巴西外匯存底中的第二大貨幣、阿根廷首次使用人民幣償付外債等等。
不過，美元作為全球支付貨幣的使用量在七月也大幅增加，並創下歷史新高，顯示儘管新興國家組成的金磚國家組織有意增加採本幣交易與結算，但美元在國際金融市場的地位依舊穩固。
此外，受大陸經濟表現不如預期影響，人民幣匯價近期已明顯轉弱。美國銀行發表的報告指出，人民幣近日疲弱主要是因缺乏財政支持的刺激措施支撐內需，導致股票和房地產價格下跌、資金外流。
報告示警，若九月中前仍未見大陸官方推出刺激措施，人民幣對美元第三季恐將進一步跌破七點四，甚至貶至七點七。
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